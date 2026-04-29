M jak miłość. Jakub do końca sezonu nie dowie się, że jest ojcem córki Kasi. Nie domyśli się, że oszukuje nawet Mariusza - WIDEO

Kiedy Jakub w "M jak miłość" dowie się, że jest ojcem Zosi, córki Kasi?

Finał sezonu "M jak miłość" już w maju 2026 roku, chociaż ani Telewizja Polska ani produkcja serialu nie podały jeszcze oficjalnie, który odcinek będzie ostatnim! Wiadomo już na pewno, że przez cały maj nie rozstrzygnie się, kiedy i czy w ogóle Kasia przyzna się Jakubowi i Mariuszowi, że zleciła zamianę wyników testu na ojcostwo, żeby ojcem Zosi był Sanocki! Mimo że to córka Karskiego.

Co już wiadomo jak dalej w "M jak miłość" potoczy się ten wątek i czy zakłamana Kasia wreszcie poniesie karę za to, co zrobiła byłemu mężowi? Mimo że Aneta dochowa tajemnicy Kasi, da przyjaciółce trochę czasu, aby sama wyznała prawdę byłemu i obecnemu mężowi, to ona tego nie zrobi. Szantaż Kasi okaże się na tyle skuteczny, że Aneta uzna, że na razie nie powinna mieszać się w jej sprawy. Bo Kasia będzie zrozpaczona, zagrozi nawet, że się zabije, jeśli Chodakowska ją wyda.

Kasia nie uwolni się od szantażystki Sokołowskiej w "M jak miłość"

W 1932 odcinku "M jak miłość" okaże się, jak daleko posunie się Kasia, by Mariusz nie dowiedział się, że nie jest ojcem Zosi. Póki co nie będzie miała kontaktu z Jakubem, więc jemu nie będzie musiała przyznać się do zamiany wyników testu DNA na ojcostwo. Ale na tym problemy Kasi wcale się nie skończą. Po kolejnym telefonie od szantażującej ją laborantki Anki Sokołowskiej (Katarzyna Russ), zakłamana lekarka zaleje się łzami. Choć Mariusz zauważy, w jakim fatalnym stanie jest jego żona, nie domyśli się, o co chodzi.

On też przed finałem sezonu "M jak miłość" dowie się, że Kasia zamieniła wyniki testu na ojcostwo

I to wcale nie koniec, bo przed finałem sezonu "M jak miłość" w 1935 odcinku sekret Kasi pozna kolejna osoba. A będzie nią dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk), który widział już Sokołowską w gabinecie Anety, ale dopiero teraz połączy wszystkie fakty. Jak do tego dojdzie? Kasia znajdzie się na celowniku Sowińskiego właśnie z powodu Anki, która nadal będzie ją nękała i nachodziła w klinice. Dla szantażowanej Kasi stanie się jasne, że Sokołowska ma ją w garści i powoli zacznie tracić grunt pod nogami.

To nie umknie uwadze Aleksandra, który w 1935 odcinku "M jak miłość" pozna tajemnicę Kasi, dowie się, że dopuściła się fałszerstwa, a właściwie zamiany wyników testu na ojcostwo. Bezwzględny Sowiński wykorzysta tę wiedzę przeciwko Kasi, aby mieć w niej swojego sojusznika w klinice. Przede wszystkim w walce z Olkiem Chodakowskim (Maurycy Popiel), którego chce zniszczyć.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

