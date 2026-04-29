M jak miłość, odcinek 1931: Ostatni list Franka do Doroty. Zacznie się dramatyczna walka o życie zaginionego dziecka! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Franek zostanie doprowadzony do ostateczności w 1931 odcinku "M jak miłość". Dorota z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) przygarnęli chłopca z trudną przeszłością i dali mu dom. Starają się otoczyć nastolatka opieką, ale on ma swoje problemy, o których nie chce mówić głośno. Z jego otoczenia nie zniknął cwany i podły ojczym, który cały czas mąci i grozi.

Ojczym Franka zaatakuje w 1931 odcinku "M jak miłość"

Bezczelny Malicki nie odpuści. Każe Frankowi okradać Lisieckich, bo przecież są zamożni, a Dorota ma kolekcję drogocennej biżuterii. Ona i mąż nie wiedzą o szokującym szantażu, jakim jest poddawany Franek. Chłopak jest zastraszony przez ojczyma i w 1931 odcinku "M jak miłość" zrobi to, co mężczyzna mu każe. Tym razem jednak nie wytrzyma i postanowi uciec. Zostawi dla Doroty list.

List Franka do Doroty

Przepraszam za wszystko... Franek - odczyta Lisiecka.

I tak oto wyjdzie na jaw, że Franek uciekł. Zdenerwowana Dorota dowie się, że Bartek zdążył spróbować wycisnąć z chłopaka prawdę o jego kłopotach, ale on zareaguje nerwowo. Dorota zrozumie, że za zniknięciem chłopaka stoi coś więcej, a kłopoty są widoczne gołym okiem. Wtedy ruszą poszukiwania chłopaka. W sprawę zostanie zaangażowana policja i tylko Hania (Wiktoria Basik) będzie wiedziała, co robi Franek.

Zimową aurą w 1931 odcinku "M jak miłość" sąsiedzi i bliscy Lisieckich zmotywują się, by szukać Franka. Na szczęście list do Doroty nie okaże się ostatnim pożegnaniem. Chłopak wkrótce wróci do siedliska i zobaczy jak bardzo Lisieccy walczą o jego bezpieczeństwo.