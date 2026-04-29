Barwy szczęścia, odcinek 3380: Lucyna podpuści Huberta, by sprzedał dom Wilkowi. Nigdy z nim nie wygra! - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-29 19:48

Podejrzane zachowanie Lucyny (Grażyna Zielińska) w 3380 odcinku "Barw szczęścia" otworzy wszystkim w domu Pyrków oczy na to, kim naprawdę jest emerytka, która z nimi zamieszkała? Niezupełnie! Bo Lucyna dalej będzie idealnie grała swoją rolę - ciepłej staruszki, która znalazła u nich nie tylko dom, ale także rodzinę. Tyle że Zwierzchowska coraz bardziej zacznie się wtrącać w ich sprawy, napuszczać Agatę (Natalia Zambrzycka) na Huberta (Marek Molak). Aż wreszcie w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna powie wprost Hubertowi, że sprzedaż ich domu to najlepsze wyjście, bo z Maciejem Wilkiem (Adam Szczyszczaj) i tak nie wygra! Jaki ona ma w tym cel?

"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 15.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Nie tylko Maciej Wilk w 3380 odcinku "Barw szczęścia" wywoła konflikt w domu Pyrków między Agatą a Hubertem! O skłócenie rodzeństwa postara się też Lucyna Zwierzchowska, która będzie miała swój cel w tym, żeby przy Zacisznej zaczęła się otwarta wojna. Czy Lucyna kupiła udziały w domu Huberta na zlecenie Wilka? Czy bezwzględny deweloper mnie w niej swoją sojuszniczkę? Tego jeszcze nie wiadomo z całą pewnością, ale czyny Lucyny będą wskazywały na to, że wcale nie zależy jej na tym miejscu i rodzinie! 

Lucyna nastawi Agatę przeciwko Hubertowi w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Hubert oskarży Agatę o zdradę, o to, że za jego plecami chce kupić mieszkanie na nowym osiedlu Wilka, "zaniepokojona" Lucyna wtrąci swoje trzy grosze. Mało tego! Zacznie nastawiać rodzeństwo przeciwko sobie! Wmówi Agacie, że nie może być dłużej "zakładniczką" Huberta i powinna skupić się na swojej przyszłości z Ignacym (Olaf Staszkiewicz). 

- Musicie myśleć, co wam się opłaca. Wybieracie waszą przyszłość, czy chcecie być zakładnikami walki brata? A czy Hubert nie broni własnego interesu? Ja rozumiem, że jest rozżalony, ale wy macie takie samo prawo walczyć o swoje - Lucyna będzie podjudzać Agatę coraz bardziej. 

Lucyna podsłucha rozmowę Huberta i Ignacego o Wilku w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

Na tym nie koniec, bo w 3380 odcinku " Barw szczęścia" Zwierzchowska podsłucha rozmowę Huberta i Ignacego o Wilku, o tym, jak nieuczciwy deweloper przeciąga na swoją stronę kolejnych mieszkańców ulicy Zacisznej, od których wykupuje domy i działki. Powód? Żeby mogła tędy zostać wybudowana droga dwupasmowa! Wilk chce zrównać z ziemią wszystkie nieruchomości pod budowę tej inwestycji. 

Czy Lucyna namówi Huberta na sprzedaż domu Wilkowi w 3380 odcinku "Barw szczęścia"?

Nieoczekiwanie w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zacznie podpuszczać Huberta, aby też sprzedali ich dom, bo dostaną za to niezłą cenę. A jeśli do sprzedaży nie dojdzie, to i tak zostaną stąd wyrzuceni. 

- No to może my też powinniśmy to rozważyć. Teraz jest dobry moment, żeby podbić cenę za dom. Jak wszyscy w okolicy sprzedadzą działki, to urząd w końcu i tak może nas wywłaszczyć - Zwierzchowska spróbuje wmówić Pyrce, że to jedyne słuszne rozwiązanie. 

Barwy szczęścia, odcinek 3380: Lucyna podpuści Huberta, by sprzedał dom Wilkowi. Nigdy nie wygra z okrutnym deweloperem - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 14