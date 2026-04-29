Barwy szczęścia, odcinek 3380: Agata dogada się z Wilkiem przeciwko Hubertowi. Nawet Asia będzie przeciwko niemu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Zdrada Agaty w 3380 odcinku "Barw szczęścia" zaboli Huberta do tego stopnia, że nie będzie przebierał w słowach! Od miesięcy walczy z Wilkiem, który chciał za bezcen przejąć ich rodzinny dom, by go zburzyć, bo w pobliżu ulicy Zacisznej ma przebiegać droga dwupasmowa. Teraz siostra i jej narzeczony oszukają Huberta, żeby po cichu dogadać się z Wilkiem w sprawie kupna mieszkania po bardzo korzystnej cenie na nowym osiedlu "Zielone Szczęście".

Lucyna zamieszana w sprawę mieszkania Agaty na osiedlu Wilka w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

Między rodzeństwem dojdzie do ostrej wymiany zdań i w 3380 odcinku "Barw szczęścia" szybko stanie się jasne, że w sprawę mieszkania zamieszana jest też Lucyna! Emerytka, która kupiła udziały w domu Pyrków, podsunie Agacie i Ignacemu ulotkę z ofertę na osiedlu Wilka! Na nic się zdadzą tłumaczenia Agaty i Ignacego, że dostali od dewelopera cenę za metr kwadratowy o 2,5 tysiące niższą od rynkowej i to dla nich wielka szansa, by mieć własne mieszkanie!

Nie przegap: Barwy szczęścia. Lucyna w zmowie z Wilkiem? To nie przypadek, że właśnie ona kupiła udziały w domu Pyrków - ZDJĘCIA

- Dostaliśmy od Wilka świetną ofertę. Objął nas swoim preferencyjnym programem, choć nawet nie jesteśmy właścicielami domu - wyjaśni Agata, cytowana przez światseriali.interia.pl, lecz Hubert nie zechce jej słuchać.

Hubert oskarży Lucynę o spisek w 3380 odcinku "Barw szczęścia". Ona podpuści jeszcze Agatę!

W przypływie gniewu Hubert w 3380 odcinku "Barw szczęścia" oskarży też Lucynę, że spiskuje za jego plecami. Zwierzchowska wykręci się, że nie wiedziała, że osiedle "Zielone Szczęście" to inwestycja Wilka. I nieoczekiwanie zacznie podpuszczać Agatę i Ignacego przeciwko Hubertowi.

- Musicie myśleć, co wam się opłaca. Wybieracie waszą przyszłość, czy chcecie być zakładnikami walki brata? - zapyta staruszka, której zamiary wobec Pyrków na razie pozostaną tajemnicą.

- Lojalność wobec rodziny nie ma ceny - stwierdzi Agata.

- A czy Hubert nie broni własnego interesu? Ja rozumiem, że jest rozżalony, ale wy macie takie samo prawo walczyć o swoje - uzna Lucyna.

Asia też przeciwko Hubertowi! Stanie w obronie Agaty w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

Niespodziewanie w 3380 odcinku "Barw szczęścia" w obronie Agaty i Ignacego stanie też Asia, która zwróci Hubertowi uwagę na fakt, że to, co zrobili, nie było przeciwko niemu, ale uznali, że zakup mieszkania na osiedlu Wilka to po prostu korzystna oferta.

- Od dawna chcą iść na swoje i szukają mieszkania. I co, mają uzależnić życiową inwestycję od twoich zatargów z deweloperem? - tym pytaniem Asia jeszcze bardziej wkurzy Huberta.

- Naszych zatargów... Naszych rodzinnych zatargów z facetem, który chce przejąć nasz dom! - rzuci wściekły Pyrka. - Zawsze będę po twojej stronie i dlatego zależy mi, żebyście nie zrujnowali swojej relacji z Agatą. Nie pozwól, żeby Wilk wam ją zniszczył - zwróci się Asia do męża.

W finale 3380 odcinka "Barw szczęścia" Hubert nie tylko uzna Agatę i Ignacego za swoich wrogów, ale jeszcze przestanie im ufać. Wygląda na to, że nigdy nie wybaczy siostrze, że dogaduje się z Wilkiem za jego plecami.

Barwy szczęścia. Lucyna sprowadzi Daniela do domu Pyrków! Tak się zacznie konflikt z Asią