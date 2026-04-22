Barwy szczęścia. Lucyna w zmowie z Wilkiem? To nie przypadek, że właśnie ona kupiła udziały w domu Pyrków - ZDJĘCIA

Kim jest Lucyna Zwierzchowska z serialu "Barwy szczęścia"?

Prawdziwe zamiary Lucyny Zwierzchowskiej w serialu "Barwy szczęścia" to jedna z największych tajemnic końcówki obecnego sezonu! Hubert, jego żona Asia (Anna Gzyra), a także Agata (Natalia Zambrzycka) i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) nie wiedzą kim jest Lucyna, kogo przyjęli pod dach domu przy Zacisznej, kto kupił część udziałów Iwony (Izabela Zwierzyńska). Wiele wskazuje na to, że nie tylko atrakcyjna cena skusiła samotną emerytkę, żeby zamieszkać w domu Pyrków jako ich współlokatorka.

Odcinki "Barw szczęścia" pod koniec kwietnia i w maju, tuż przed przerwą wakacyjną w emisji, rzucą zupełnie inne światło na Lucynę Zwierzchowską. I nie chodzi tylko o to, że zacznie wytykać Pyrkom, że ich dom nadaje się do remontu, a przy tym będzie wzniecać rodzinne konflikty. Seniorka będzie mocno zaangażowania w działania Macieja Wilka...

Już w 3380 odcinku "Barw szczęścia" (emisja w czwartek, 14.05.2026 r.) Lucyna zacznie się mieszać w sprawy Huberta i Agaty coraz bardziej. Pyrka z nieukrywaną wściekłością będzie obserwował, jak skutecznie działa Maciej Wilk przed planowaną budową drogi dwupasmowej w pobliżu ulicy Zacisznej. Bezwzględny deweloper namówi kolejnego mieszkańca na sprzedaż domu za bezcen.

Frustrację Huberta spotęguje odkrycie, że ofertą Wilka zainteresuje się również Agata, którą Lucyna namówi do wyprowadzki z rodzinnego domu. Dla Huberta będzie to prawdziwy cios w plecy. A to, co usłyszy od Lucyny jeszcze bardziej utwierdzi go w przekonaniu, że nie powinien ufać najbliższym osobom...

Zobacz też: Barwy szczęścia, odcinek 3369: Sprytna Lucyna sprowadzi Daniela do domu Huberta. Tak się zacznie konflikt seniorki z Asią

Co łączy Lucynę z Maciejem Wilkiem? To się wyjaśni w następnym sezonie "Barw szczęścia"

Na planie "Barw szczęścia" kręcony jest następny sezon, w którym wyjdzie na jaw, co łączy Lucynę i Macieja Wilka. Doskonale wiadomo, że działający bez żadnych skrupułów deweloper widzi duży interes w budowie drogi dwupasmowej niedaleko ulicy Zacisznej. Hubert jest jednym z tych mieszkańców, którzy nie chce sprzedać rodzinnego domu, który walczy o to, by to pozostała spokojna okolica.

Na planie "Barw szczęścia" Grażyna Zielińska i Adam Szczyszczaj nagrywają wspólne sceny do kolejnych odcinków. Uczestniczy w nich także Robert Gulaczyk, czyli ekranowy Szczepan Krajewski, prawnik na usługach Wilka. Co może oznaczać tylko jedno - Lucyna jest w zmowie z Wilkiem i bierze udział w intrydze dewelopera przeciwko Pyrkom.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Walka mieszkańców o ulicę Zaciszną. Lucynka zaatakuje Wilka jajkami