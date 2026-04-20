Barwy szczęścia, odcinek 3369: Sprytna Lucyna sprowadzi Daniela do domu Huberta. Tak się zacznie konflikt seniorki z Asią

"Barwy szczęścia" odcinek 3369 - środa, 29.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Co się będzie kryło za podejrzanym zachowaniem Lucyny Zwierzchowskiej w odcinkach "Barw szczęścia" pod koniec kwietnia? Początkowo nowa współwłaścicielka domu Pyrków wydawała się uroczą emerytką, którą dręczy samotność i dlatego po okazyjnej cenie kupiła od Iwony (Izabela Zwierzyńska) część jej udziałów w nieruchomości przy ulicy Zacisznej. Ale to nie cała prawda o Lucynie i jej zamiarach wobec rodziny Huberta i Asi.

Nieoczekiwanie seniorka zacznie wspominać o konieczności remontu domu, wytykając Pyrkom, że budynek jest w opłakanym stanie. A kiedy w domu dojdzie do awarii hydraulicznej, dziwnym zbiegiem okoliczności "ktoś" zniszczy dokumenty i zdjęcia dla firmy ubezpieczeniowej. To dopiero początek niepokojących wydarzeń w domu Pyrków z udziałem emerytki.

Lucyna zniszczy dokumenty domu Pyrków! Prawda wyjdzie na jaw w 3369 odcinku "Barw szczęścia"

Już w 3369 odcinku "Barw szczęścia" wyda się, że to Lucyna zniszczyła dokumenty dla ubezpieczyciela. Wina Zwierzchowskiej wyjdzie na jaw już po tym, jak Asia oskarży o to Emila. Ale seniorka postara się, by nikt nie podejrzewał jej o złe zamiary. Szczególnie Emil, którego będzie chciała mieć po swojej stronie, aby nim manipulować. Tak jak to robi biologiczny ojciec syna Asi, nieobliczalny Daniel.

Tak Lucyna podejdzie Emila w 3369 odcinku "Barw szczęścia" i narazi się Asi Sokalskiej

By odzyskać sympatię Emila to właśnie Lucyna w 3369 odcinku "Barw szczęścia" zaprosi na kolację Daniela! Nie pytając o zgodę ani Asi ani Huberta. To nie przypadek, że akurat teraz Zwierzchowska wyskoczy z zaproszeniem dla Sokalskiego. Po kolejnym ataku agresywnego pacjenta w szpitalu ochroniarz zareaguje błyskawicznie i uratuje Szczepkę (Alicja Kwiatkowska). Daniel zostanie uznany za bohatera, a Emil będzie dumny z ojca. Ku niezadowoleniu Asi.

Prawdziwy szok czeka Pyrków kiedy w 3369 odcinku "Barw szczęścia" zobaczą Daniel przy wspólnym stole w kuchni z Lucyną i Emilem. A jej propozycja wspólnych świąt wprawi Asię w absolutne osłupienie. Atmosfera zrobi się niezręczna, kiedy Emil zacznie naciskać, żeby Daniel spędził z nimi Wigilię, a Lucyna weźmie stronę chłopca. W tej sytuacji Asia i Hubert nie będą mogli zaprotestować.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Asia nie domyśli się, czego Daniel chce od ich syna Emila