Barwy szczęścia, odcinek 3372: Lucyna okradnie Pyrków? Tak zrujnuje ich rodzinny dom

"Barwy szczęścia" odcinek 3372 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3372 odcinku "Barw szczęścia" zszokowana Agata odkryje, że z jej telefonu nagle zniknęły wszystkie kluczowe zdjęcia dla ubezpieczyciela, które miały stanowić dla Huberta podstawę odszkodowania. Ale przy ich braku to nie będzie takie proste, bo rodzeństwo nie będzie miało dowodów na awarię hydrauliczną w ich domu, w efekcie której dojdzie u nich do potopu.

Oczywiście, wszyscy rzucą się , aby ratować dobytek, jednak poza Lucyną, która już wtedy bezlitośnie wypomni domownikom zły stan domu. Ale w 3372 odcinku "Barw szczęścia" na tym nie poprzestanie i wbije im kolejną szpilkę, twierdząc, iż dom wymaga kolejnych remontów, na które w tej sytuacji nie będzie ich stać, gdy nie odzyskają pieniędzy z odszkodowania, bo już na samo ratowanie trochę pójdzie!

Lucyna i Wilk zadziałają w zmowie przeciwko Pyrkom w 3372 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak czy w 3372 odcinku "Barw szczęścia" awaria faktycznie będzie dziełem przypadku? A może prac Wilka (Adam Szczyszczaj), który obok nich będzie budował osiedle z drogą, mającą przechodzić właśnie przed dom Pyrków?

I jak to się stanie, że w 3372 odcinku "Barw szczęścia"Agata nagle straci kluczowe dowody w sprawie? Tym bardziej, że przecież sama ich nie usunie, bo i jej będzie zależało na tym, aby rodzinny dom przetrwał, a Hubert dostał kasę z odszkodowania? Czy zatem ktoś pomoże im zniknąć z telefonu Pyrki i będzie to właśnie Lucyna?

Zwierzchowska ograbi Agatę w 3372 odcinku "Barw szczęścia?

Szczególnie, że Zwierzchowska już wcześniej grzebała w rzezach Pyrków, na czym nakrył ją Emil (Artem Malaszczuk). Oczywiście, wtedy seniorka zdołała wybrnąć z niewygodnej sytuacji, jednak równie szybko w 3369 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski nakryje ją na kradzieży dokumentów Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz). I choć Lucyna znów zdoła uśpić czujność chłopca, to dla widzów stanie się jasne, że coś kręci!

A może nawet, że w 3372 odcinku "Barw szczęścia" jest w zmowie z Wilkiem, mimo swojego przedstawienia na pikiecie, którym miała wkupić się w ich łaski. A to dlatego, że następnie nie chciała skorzystać z pomocy Pyrków przy wezwaniu na komisariacie. Czy właśnie z tego względu, że wszystko było wówczas ukartowane? Czy podobnie będzie i tym razem, a Lucyna znów okradnie Pyrków, ale tym razem już Agatę? Bardzo możliwe, tym bardziej, że w kolejnych odcinkach dalej będzie mącić!

