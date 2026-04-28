M jak miłość. Paweł dzięki Agnes zacznie nowe życie. Pomoże mu odzyskać syna i nadzieję, że poradzi sobie bez Franki - ZDJĘCIA

Czy Paweł i Agnes będą razem w "M jak miłość"?

Paweł wrócił do domu w Grabinie, ale dopiero odcinki "M jak miłość" w maju 2026 roku wyjaśnią, czy sobie poradzi z trudnym wyzwaniem - opieki nad Antosiem, leczeniem depresji i uporaniem się z traumą po śmierci Franki. Wokół Zduńskiego skupi się cała rodzina, gotowa pomagać wdowcowi stanąć na własnych nogach. Szczególne wsparcie Paweł dostanie od Agnes, która stała się dla Antosia jak zastępcza matka.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1931: Paweł nie powie Agnes, co planuje! Wyjazd przekreśli uczucie Zduńskiego do córki jego ojczyma

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Rafał Mroczek i Amanda Mincewicz ujawniają, jak dalej potoczą się losy Pawła i Agnes, jak zbliży ich opieka nad Antkiem. Powrót Zduńskiego do Grabiny stanie się nie tylko początkiem jego nowe życia, ale także uczucia, łączącego go z córką jego ojczyma, Artura Rogowskiego (Robert Moskwa).

To Agnes sprawi, że Paweł wyjdzie z depresji w "M jak miłość"

To właśnie dzięki Agnes pogrążony w depresji Paweł w odcinkach "M jak miłość" na początku maja, czyli tuż przed końcem sezonu, zrozumie, że musi się wziąć w garść, bo Antoś bardzo go potrzebuje. Będzie chciał nadrobić stracony czas. Te kilka miesięcy, kiedy nie było go przy synu, bo ukrywał się w domku w Kampinosie, gdzie pił i rozpaczał po śmierci Franki.

M jak miłość. Paweł szczęśliwy w Grabinie! Sam Rafał Mroczek potwierdza, że Zduński stanie na nogi

- Powrót Pawła do domu wiąże się z dużymi obawami. Największą obawą jest to, jak zareaguje na niego syn, którego przez dłuższy czas nie widział. To jest główny powód, dla którego Paweł w ogóle wraca. Paweł na pewno ma świadomość tego, że na świecie jest jego syn i musi nad tym synem otworzyć parasol ochronny. Szczególnie w tym momencie, kiedy nie będzie miał mamy. Ma dla kogo żyć i musi... - wyjaśnia Rafał Mroczek, poruszony losem swojego bohatera w "M jak miłość". - Antek miał trochę czasu, żeby odzwyczaić się od swojego taty. Agnes stara się być wyrozumiała, cierpliwa, dać nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że Antek nie zapomniał, kto jest jego tatą... Paweł nie potrafi być jeszcze obecny po tym, co się wydarzyło. W jego oczach jest wielka pustka i smutek... - dodaje Amanda Mincewicz.

Czy Paweł i Antoś opuszczą Grabinę i wrócą do Warszawy w "M jak miłość"?

Mimo że w 1930 odcinku "M jak miłość" Paweł zacznie rozważać powrót z Antosiem do Warszawy do dawnego życia, nie będzie jeszcze miał dość odwagi, by sam zajmować się synem. W końcu kilkumiesięczny maluch przywiązał się do Agnes, a także do babci Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i tak duża zmiana nie wyszłaby dziecku na dobre.

Podczas terapii u Judyty (Paulina Chruściel), Zduński powie jej o swoich lękach przed tym, co teraz czeka jego i Antosia.

- Zastanawiam się, czy nie wrócić do naszego życia... Ja i Antoś...

- Tylko nie wiesz, czy jesteś gotowy? - dokończy Judyta, która okaże się świetną terapeutką i też pomoże Pawłowi wyjść z depresji.

Ostatecznie w 1931 odcinku "M jak miłość" Paweł zdecyduje, że razem z synem wróci do miasta, opuści Grabinę zaraz po świętach Bożego Narodzenia. A to oznacza, że rozdzieli Agnes z Antosiem.

- Zaczniemy wszystko od początku. Zgoda? - zwróci się do Antka Zduński.