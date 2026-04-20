Na dobre i na złe, odcinek 992: Blanka doprowadzi do tragedii! Nawet Tretter już się od niej odwróci - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 992 - środa, 6.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry z silnym bólem brzucha trafi 26-letnia Daria, u której Blanka razem z Homolką (Matej Matejka) i nową onkolżką zdiagnozują nowotwór jajnika w ostatnim stadium. Oczywiście, jak podaje swiatseriali.interia.pl ginekolodzy od razu zdecydują się na radykalną cytoredukcję, ale tuż po operacji Milewska nie ukryje swojego oburzenia wobec działań wcześniejszej lekarki ich nowej pacjentki. Tym bardziej, że w jej opinii ginekolożka popełni kolosalny błąd, którego można było uniknąć.

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska będzie tak wściekła na tą kobietę, że nie pohamuje się nawet przy mężu pacjentki. Blanka otwarcie wygarnie mu, co myśli na jej temat, czym tylko spotęguje jego gniew i chęć zemsty!

- Ma pan prawo być wściekły... To było poważne niedopatrzenie. Ta lekarka powinna ponieść konsekwencje... - zapowie mu Blanka.

Słowa Blanki popchną męża chorej pacjentki do ostateczności w 992 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 992 odcinku "Na dobre i na złe" mężczyzna tak tego nie zostawi i postanowi czym prędzej rozmówić się z wcześniejszą lekarką żony. Zdesperowany Rafał zjawi się w klinice, w której wcześniej leczyła się Daria i słownie zaatakuje lekarkę. Ginekolożka od razu wezwie ochronę, ale wtedy mąż kobiety już nie wytrzyma.

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" Rafał wyrwie broń jednemu z ochroniarzy i odda strzał w kierunku lekarki, która w ciężkim stanie wyląduje w szpitalu w Leśnej Górze. A Blanka dozna szoku, gdyż będzie miała świadomość tego, że przyczyni się do tej tragedii.

- Kobieta, 45 lat, postrzał klatki piersiowej, brak wylotu! Spada saturacja, tachykardia, niestabilna... Podejrzenie odmy po lewej. Daliśmy tlen, wkłucia, płyny, fentanyl... Czas od zdarzenia: 30 minut! - zrelacjonuje ratownik medyczny.

Jak skończy Milewska w 992 odcinku "Na dobre i na złe"?

Chwilę po tym w 992 odcinku "Na dobre i na złe" wstrząśnięta Blanka wyjdzie na zewnątrz, aby złapać trochę powietrza. Aż w końcu zrozpaczona lekarka nie wytrzyma i sama wyżali się Stefanowi, który dozna ogromnego szoku na wieść o tym, jak się zachowała i wcale nie stanie po jej stronie. A wręcz przeciwnie, gdyż tylko jej dołoży!

- Jak mogłaś coś takiego zrobić?! - wyrzuci jej zszokowany Stefan.

- Powiedziałam prawdę! To było poważne niedopatrzenie... Ta kobieta powinna ją skierować na badania... - zacznie tłumaczyć się Blanka.

- Wskazałaś załamanemu człowiekowi winnego i czego się spodziewałaś?! - zauważy Tretter.

- Nie mogłam przewidzieć, że on... - spróbuje wyjaśnić Milewska, ale jej wzburzony starszy kolega wejdzie jej w słowo - To trzeba było się zastanowić, zanim zaczęłaś ferować wyroki!

- Ja jestem winna, a ta lekarka nie?! - zdziwi się młoda lekarka.

- Znasz tylko wersję jednej ze stron! Rak jajnika rozwija się błyskawicznie... Nie wiadomo, co było pół roku temu i jakie miałaby szanse! Ty masz pacjentów leczyć, a nie pogłębiać ich cierpienie! W czym pomogłaś tej kobiecie?! - oburzy się senior.

Jak w 992 odcinku "Na dobre i na złe" się to skończy? Czy lekarka przeżyje? Czy Blanka także odpowie za tą tragedię? Czy to będzie już jej koniec jako ginekolożki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Na dobre i na złe. Beger przyłapie Glorię z Kamilem!