Na dobre i na złe, odcinek 981: Aleś pójdzie siedzieć?! Oskarżą szpital o haniebne praktyki 

Małgorzata Pala
2026-02-02 15:50

W 981 odcinku „Na dobre i na złe” Leśna Góra stanie na krawędzi skandalu! Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński) znajdzie się w ogniu oskarżeń ze strony Avy (Anna Gorajska), wdowy po swoim przyjacielu. Kobieta, zrozpaczona po stracie męża, postanowi oficjalnie wnieść zarzuty wobec szpitala i lekarza. Cała sytuacja zmusi Aleśa do konfrontacji z moralnym i prawnym dylematem... Czy jego działania w obliczu choroby przyjaciela zostaną uznane za haniebne praktyki? Czy Beger (Tomasz Ciachorowski) uwierzy Zagajewskiemu, że nie pomagał w odejściu kolegi?

"Na dobre i na złe" odcinek 981 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Oskarżenia i dramat Alesia rozpoczną się w momencie pojawienia się w Leśnej Górze Leszka. Przyjaciel Zagajewskiego będzie zmagał się z zaawansowanym stwardnieniem zanikowym bocznym, a jego żona Ava zatai przed lekarzami prawdziwy stan męża. Aleś już w 980 odcinku "Na dobre i na złe" znajdzie się w dramatycznym dylemacie: złamać zasady Hipokratesa i pomóc przyjacielowi odejść, czy pozostać wierny etyce lekarskiej. Zdesperowany Leszek poprosi kumpla o pomocy w odejściu...

Aleś oskarżony o zabójstwo kolegi! 

Wiadomo już, że Ava wynajmie pełnomocnika, który postawi Alesia i szpital w ogniu zarzutów o „haniebne praktyki”. Jak podaje portal śeiatseriali.interia.pl, do szpitala trafi Wiliński (Krzysztof Jarota), pełnomocnik Avy. Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) będzie od razu chciał wyjaśnić sprawę i chronić placówkę. Aleś zostanie wezwany do gabinetu, gdzie będzie musiał zmierzyć się z poważnymi zarzutami.

(...) To dobrze się składa, że pan tu jest. Widziałem filmiki, które Ava wrzuca do internetu. Oskarża mnie, że przyczyniłem się do śmierci Leszka – powita prawnika Zagajewski.

– To chyba za mocne określenie – zaprotestuje pełnomocnik.

Możemy puścić to nagranie – zaproponuje Aleś.

Kobieta zrozpaczona po śmierci męża może nie przebierać w słowach – stwierdzi Wiliński.

A może chce odwrócić uwagę ludzi, rozżalonych, że wpłacili tyle kasy na lipną terapię? – doda Aleś.

Aleś pójdzie siedzieć?

– To pana przypuszczenia. My mamy dowody.

– Dowody na co? – wtrąci Maks.

Że doktor Zagajewski pomógł swojemu przyjacielowi odejść.

Aleś będzie kompletnie zaskoczony. Wiliński powoła się na zapis rozmów z Leszkiem i stwierdzi, że lekarz nie podjął reanimacji pacjenta.

O czym pan w ogóle mówi? – zdenerwuje się Aleś.

Mamy zapis pana rozmów z Leszkiem. Klientka była świadkiem, że pan nie podjął reanimacji pacjenta – zaznaczy przedstawiciel Avy.

Taka była wola Leszka. W dokumentacji jest jego oświadczenie, że nie zgadza się na resuscytację – przypomni Aleś.

To nie ma mocy prawnej. Pacjent był nieprzytomny. Pan miał obowiązek go ratować – nie ustąpi Wiliński.Rozmowę przerwie stanowczo Beger.

Dobrze, już wystarczy! Dalsze rozmowy będziemy prowadzić za pośrednictwem prawników – utnie dyskusję, jasno pokazując, że temat jest zakończony.

Gdy Aleś zostanie sam na sam z Maksem, dyrektor będzie chciał podpowiedzieć mu strategię i jednocześnie uspokoić.

Przestań! Ale nie mogę pozwolić, żeby ktoś robił czarny pijar szpitalowi. Na razie tyle, pogadam z prawnikami. A ty spróbuj dogadać się z tą babą. Niekoniecznie w sądzie – skwituje Beger. 

