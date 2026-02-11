Na dobre i na złe, odcinek 980: Ostatnia prośba do Alesia. Zabije śmiertelnie chorego przyjaciela? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 980 - środa, 11.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć przyjaciela Alesia w finale 980 odcinka "Na dobre i na złe" postawi pod znakiem zapytania karierę lekarza w szpitalu w Leśnej Górze. A wszystko zacznie się, kiedy w życiu Zagajewskiego znów pojawią się bardzo bliskie mu osoby - nieuleczalnie chory na stwardnienie zanikowe boczne Leszek oraz jego żona Ava (Anna Gorajska). Stan przyjaciela nagle bardzo się pogorszy i nie będzie już dla niego ratunku. Umierający Leszek nie zdoła sam mówić, do komunikacji będzie mu służył tablet, ale uprze się, żeby przyjechać do Alesia. To tylko kwestia czasu, kiedy umrze.

Kłamstwo żony umierającego przyjaciela Alesia w 980 odcinku "Na dobre i na złe"

Załamana żona Leszka w 980 odcinku "Na dobre i na złe" nie dopuści do siebie myśli, że jej ukochanego czeka śmierć być może w ciągu kilku dni. Pełna determinacji Ava pokłóci się z Alesiem, że Leszek będzie żył. Zagajewski zorientuje się jednak, że dla przyjaciela nie ma już nadziei, że leki nie działają, a choroba rozwija się błyskawicznie. Odkryje też, że Ava go okłamała, kiedy mówiła, że Leszek czuje się lepiej.

- Nie masz prawa mnie oceniać! - Pytam, dlaczego mnie okłamywałaś?! - Wiedziałam, że się będziesz na mnie wyżywał! Co ty możesz wiedzieć o tym, przez co przechodziliśmy?! Leszek potrzebuje dobrej energii. On musi uwierzyć, że będzie żył! - Czego ty się po mnie spodziewasz? - Że znajdziesz jakiś sposób, w końcu jesteś jego najlepszym przyjacielem! Tyle razy mówiłeś, że zawdzięczasz mu życie... To czas pokazać, jak bardzo ci na nim zależy!

Ostateczna diagnoza Barta w 980 odcinku "Na dobre i na złe"

Ostateczną diagnozę postawi jednak Artur Bart (Piotr Głowacki), który stwierdzi, że Leszek jest skazany na śmierć. Nie da Alesiowi nawet cienia nadziei, bo okaże się, że Leszek nie bierze leków.

- Nie mogę uwierzyć, jak ta choroba go zniszczyła w tak krótkim czasie… Widziałem go 10 miesięcy temu! - Odstawił leki. Przestał brać leki. Rozmawiałem z lekarzem, który go prowadził… - Gdybym przy nim był, nie pozwoliłbym na to! - zacznie się obwiniać Aleś. - Odstawienie leków na pewno przyspieszyło chorobę, ale nie oszukujmy się, nadal nie bylibyśmy w stanie go wyleczyć. Miałby tylko więcej czasu - oceni Bart.

Ostatnia prośba do Alesia od umierającego przyjaciela w 980 odcinku "Na dobre i na złe"

Umierający Leszek w 980 odcinku "Na dobre i na złe" nie zgodzi się na podłączenie do respiratora, ale Ava mu na to nie pozwoli. Wbrew woli ukochanego będzie chciała przedłużyć mu życie. Wykrzyczy nawet lekarzom, że to ona podejmuję decyzje w sprawie męża. Tyle tylko, że przytomny i świadomy pacjent będzie w stanie sam wyrażać swoją wolę za pomocą komunikatora.

W finale 980 odcinka "Na dobre i na złe" bliski śmierci Leszek poprosi Alesia, żeby skrócił jego cierpienie i pomógł mu odejść. Ku przerażeniu Igi, która uświadomi Alesiowi, że eutanazja to krok, który może zniszczyć dwa życia - jego i przyjaciela.

- Nie może cię o prosić o takiego rzeczy! - Może... Iga w tej sytuacji może wszystko... - Zapominasz, że ja siedziałam w więzieniu i wiem, że nie można oczekiwać takiego poświęcenia nawet od przyjaciela… Od nikogo! W szpitalu jesteś przede wszystkim lekarzem! Aleś, współczucie może nas zgubić - stwierdzi Iga.

Czy Aleś zabije śmiertelnie chorego Leszka w 980 odcinku "Na dobre i na złe"?

Na koniec 980 odcinka "Na dobre i na złe" Aleś przyjdzie do Leszka i poda mu do kroplówki zastrzyk, po którym będzie mu się lepiej spało. Zabije go?

- Wybacz mi, ale nie mogę zrobić tego, o co mnie prosisz. Ale obiecuję ci, że będę z tobą przez cały czas. Przejdziemy przez to razem. Jak zawsze...

A kiedy serce Leszka przestanie bić, Aleś nie podejmie się reanimacji przyjaciela. Nawet kiedy do sali wbiegnie Ava, błagając, żeby go ratował. Po śmierci Leszka jego żona znajdzie w komunikatorze ostatnią wolę i prośbę do Zagajewskiego.

"Aleś, pomóż mi odejść. Już nie mogę. Błagam Cię."