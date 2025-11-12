Na dobre i na złe, odcinek 971: Gloria nie wyda Begera! Uratuje Maksa, gdy zniknie po zadłużeniu szpitala, ale nie na długo

"Na dobre i na złe" odcinek 971 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 971 odcinku "Na dobre i na złe" do Falkowicza dojdą tragiczne wieści o zadłużeniu szpitala, którego dopuści się Beger, gdy nie wywiąże się z przedwstępnej umowy! Zdradzamy, że Leśna Góra będzie już o krok od pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej, jednak jej nowy dyrektor nie stawi się na czas na spotkaniu, w związku z czym środki przepadną, a Maks zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w kwocie aż 100 tysięcy euro!

I po tym wszystkim w 971 odcinku "Na dobre i na złe" nagle zniknie ze szpitala, w którym już będzie huczeć od plotek. Oczywiście, Falkowicz od razu postanowi to wyjaśnić, a pod nieobecność Begera weźmie sobie na celownik Glorię, która będzie obok niego najbliżej! Szczególnie, że Maks nie będzie miał przecież ani żadnego zastępcy, ani asystentki!

Gloria będzie kryć Begera przed Falkowiczem w 971 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 971 odcinku "Na dobre i na złe" Falkowicz od razu zagai Krasucką, która jak podaje swiatseriali.interia.pl początkowo będzie robić dobrą minę do złej gry. Ale gdy zrozumie, że profesor nie odpuści, to od razu zmieni swoje podejście. Jednak nie wyda przy tym Maksa! Mimo iż doskonale będzie wiedzieć, że to co mówi Andrzej jest prawdą i to właśnie Beger będzie temu winien. Aczkolwiek mu się do tego nie przyzna!

- Dostałem nieformalny cynk z samiusieńkiej góry, że szpital w Leśnej Górze jest zadłużony. Wiesz coś o tym? - zacznie Andrzej.

- Zawsze jest jakiś dług i zawsze są jakieś plotki, nie? - uzna Gloria.

- Mówimy o poważnym zadłużeniu. Wiesz coś o tym? - Falkowicz nie odpuści, na co Krasucka w 971 odcinku "Na dobre i na złe" spuści głowę, wyraźnie unikając jego wzorku - Dlaczego miałabym wiedzieć? Zapytaj Begera...

- Zapytałbym, ale nie ma go dziś... i nie odbiera telefonu - uświadomi ją Andrzej.

- Może załatwia coś na samusieńkiej górze? - usłyszy w odpowiedzi od Glorii.

- Oby! Mam nadzieję, że nie pojechał na wakacje - skwituje Falkowicz.

Tomaszek wyda Maksa w 971 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale jeszcze w 971 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej zyska potwierdzenie na swoje wcześniejsze podejrzenia. Jednak wcale nie od Glorii czy Maksa, a od Tomaszka (Antoni Sałaj), który będzie miał najświeższe wiadomości od swojej wysoko postawionej matki. I oczywiście, nie omieszka się z nimi nie podzielić właśnie z Falkowiczem, tym samym we wszystkim go utwierdzając!

- Powiedziałbym, dzień dobry, profesorze, gdyby nie nowiny... Nie chcę roznosić plotek... - zacznie Tomaszek.

- Więc nie roznoś! - zdenerwuje się Andrzej, ale Jacyno w 971 odcinku "Na dobre i na złe" i tak nie odpuści - Moja matka zadzwoniła wczoraj z wiadomością, że szpital w Leśnej Górze to Titanic, i to już po zderzeniu z górą lodową. Zatonięcie to kwestia czasu...