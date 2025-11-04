Na dobre i na złe, odcinek 970: Beger narazi Leśną Górę na poważne straty! Tylko Glorii powie, co zrobił - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 970 - środa, 19.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 970 odcinku "Na dobre i na złe" Beger boleśnie przekona się o tym, że Gloria miała jednak rację z tym, że trudno będzie u połączyć funkcję kardiochirurga z dyrektorem szpitala! A wszystko przez to, że Maks nie przewidzi nieoczekiwanych komplikacji, do jakich dojdzie w trakcie zabiegu walwulotomii wewnątrznaczyniowej u 40-letniego pacjenta, który trafi do nich po wypadku!

I w ich wyniku w 970 odcinku "Na dobre i na złe" operacja znacząco się wydłuży, przez co jak podaje swiatseriali.interia.pl Maks nie zdoła zdążyć na ważne spotkanie z wojewodą, którego ceną będzie przyszłość nie tylko jego, ale także i całego szpitala w Leśnej Górze! Czemu?

Beger ogromnie zadłuży szpital w Leśnej Górze w 970 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 970 odcinku "Na dobre i na złe" szpital będzie miał dostać ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, w związku z ostatnią awarią. Tyle tylko, że aby tak się stało, to Maks będzie musiał stawić się o czasie na spotkaniu, a niestety tak się nie stanie i kasa przepadnie! Ale niestety to nie będzie jednym problemem, o którym dowie się Gloria!

- Mieliśmy dostać środki z Unii na bezpieczeństwo informatyczne. Miałem być o piętnastej u wojewody, żeby podpisać umowę… - zwierzy jej się Maks.

- Nie można tego przełożyć? – zapyta Gloria.

- Nie. Deadline był dzisiaj... Środki dostanie ośrodek w Gdańsku - westchnie smutno Beger.

- Ważniejsze, że uratowałeś tego pacjenta… - spróbuje pocieszyć go Krasucka.

I choć teoretycznie w 970 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria będzie mieć rację, to praktycznie jednak tak nie będzie, bo wówczas okaże się, ze Maks już zdążył podpisać umowę przedwstępną, za niewywiązanie się z której będą grozić naprawdę kolosalne konsekwencje i to nie tylko dla niego, ale i całej Leśnej Góry!

- Tak... Problem polega na tym, że już zawarłem umowę przedwstępną na realizację... Z karą umowną za niewywiązanie się z umowy - przyzna jej Maks.

- Dużą? - zainteresuje się Gloria.

- Niestety. Sto tysięcy. Euro... - spuentuje załamany Beger.

Czy to będzie ostateczny koniec Maksa w 970 odcinku "Na dobre i na złe"?

Co w tej sytuacji w 970 odcinku "Na dobre i na złe" zrobi Maks i co doradzi mu Gloria? Czy Beger jednak uda się na spotkanie z wojewodą i spróbuje wytłumaczyć swoje spóźnienie? A może odpuści i pogodzi się z tą osobistą porażką? Czy zapłaci za niego swoim dyrektorskim stołkiem? Czy w 970 odcinku "Na dobre i na złe" to będzie już ostateczny koniec Begera? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!