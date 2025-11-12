Na dobre i na złe, odcinek 969: Dominika wyrzucona z Leśnej Góry! Za to Beger pozbędzie się psycholożki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 969 - środa, 12.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 969 odcinku "Na dobre i na złe" Beger w końcu znajdzie okazję, aby zemścić się na Dominice, przez którą wcześniej sam będzie musiał odejść z Leśnej Góry! A wszystko przez raport psycholożki, który ostatecznie go pogrążył i zmusił Agatę (Emilia Komarnicka) do pozbycia się go ze szpitala. Ale teraz role się odwrócą i po odegraniu się na Woźnickiej, zdegradowaniu jej i przejęciu jej stanowiska, przyjdzie kolej i na Kwietniewską! Jednak wobec psycholożki, nowy dyrektor nie będzie aż tak "wyrozumiały"! Czemu?

Wszystko przez to, że w 969 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika popełni poważny błąd przy diagnozie starszego pacjenta Witolda (Jerzy Głybin), który trafi na SOR z objawami demencji. Tomaszek (Antoni Sałaj) od razu wyśle go do psycholożki, jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl, nie przekaże jej najistotniejszych informacji na temat mężczyzny, przez co Kwietniewska potwierdzi wcześniejsze podejrzenia!

Maks zwolni Dominikę po skardze od pacjentki w 969 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tyle tylko, że to w 969 odcinku "Na dobre i na złe" nie spodoba się córce seniora Oldze (Magdalena Biegańska), która na co dzień będzie zajmować się ojcem. Tym bardziej, że gdy mężczyzna trafi pod opiekę Marii (Sylwia Achu), która wykona mu kompleks badań i na ich podstawie postawi zupełnie inną diagnozę - ciężką niewydolność nerek, co zupełnie zmieni bieg rzeczy! Do tego stopnia, że kobieta od razu poleci na skargę na psycholożkę do dyrektora!

I oczywiście to w 969 odcinku "Na dobre i na złe" Maks od razu wykorzysta, aby prywatnie także zemścić się na Dominice i czym prędzej postanowi jej to ogłosić. Zdradzamy, że Beger złapie Kwietniewską na szpitalnym korytarzu i jasno zakomunikuje jej, że to już jej koniec w Leśnej Górze, czym kompletnie ją zszokuje!

- Zaprosiłbym cię do gabinetu, ale chyba... szkoda czasu - zacznie Maks.

- Słucham? - zdziwi się Dominika.

- Zwalniam cię. Dyscyplinarnie - zakomunikuje jej Beger.

Tak Beger zemści się na Kwietniewskiej w 969 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 969 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika zamilknie. W zupełnym przeciwieństwie do Maksa, który krótko streści jej powody swojej decyzji, a przy okazji da jej jasno do zrozumienia, że to także i jego osobista zemsta za błędną diagnozę, postawioną i w jego przypadku. Ale oczywiście, wyłącznie w jego mniemaniu!

- Nie będę komentował tego, co tu wczoraj odwaliłaś... Całe szczęście udało mi się przekonać tę kobietę, żeby nie robiła zamieszania. To dziennikarka. Ale nie chcę cię tu więcej widzieć. Nie pozwolę, żeby twój dyletantyzm zniszczył kolejnego człowieka - syknie dyrektor, patrząc na nią z pogardą.

I wówczas w 969 odcinku "Na dobre i na złe" Kwietniewska nawet nie spróbuje się ani bronić, ani tłumaczyć, gdyż zda sobie sprawę, że i tak nie wygra z żądnym zemsty Begerem, któremu tak naprawdę tylko o to będzie chodzić! A ta sytuacja będzie jedynie pretekstem do tego...

Na dobre i na złe. Beger załatwi Glorię! Tylko haker Drago będzie jego sojusznikiem