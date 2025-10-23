Na dobre i na złe, odcinek 967: Beger przypomni sobie, skąd zna Drago. Wyda hakera policji? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 967 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Początek panowania Begera w Leśnej Górze w 967 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie łatwy! Oczywiście Maks będzie miała przeciwko sobie cały szpital i dawną dyrekcję z Agatą Woźnicką (Emilia Komarnicka) na czele. Świadomy tego, jak wielką ma władzę w swoich rękach, Beger postanowi zaprowadzić porządek, lecz czeka go bolesne zderzenie z rzeczywistością - tonami dokumentów, sprawami do załatwienia na cito. A nie będzie miał do pomocy żadnej asystentki, która najpierw pójdzie na L4, a potem złoży wypowiedzenie.

Haker Drago sojusznikiem Begera w 967 odcinku "Na dobre i na złe"

Jedynym sojusznikiem Begera w 967 odcinku "Na dobre i na złe" będzie się wydawał Drago, nowy informatyk, a tak naprawdę haker, który stoi za atakiem na Leśną Górę. Sprytny Drago ochoczo się z nowym szefem zaprzyjaźni i po pracy wybierze się nawet z Begerem do baru.

- W pewnym sensie ci hakerzy zrobili Leśnej Górze przysługę. Gdyby nie ta zadyma, nic by się tam nie ruszyło... - stwierdzi Maks. - I raczej nie zostałbyś dyrektorem…Gdybyś wiedział, kto to zrobił to byś mu podziękował zamiast iść na policję? - Nie no, wiadomo, że bym poszedł na policję... To przestępca - zapewni Beger. - Ale też prawdziwy artysta w swoim fachu... - przyzna Drago.

Beger w 967 odcinku "Na dobre i na złe" domyśli się, kim jest Drago i skąd go zna

Czy w finale 967 odcinka "Na dobre i na złe" Drago zdradzi prawdę o sobie? Oczywiście, że nie. Nie uda mu się jednak Begerem manipulować. Dlaczego? Bo dyrektor Leśnej Góry przypomni sobie, skąd zna Drago, że już kiedyś widział go w knajpie. Da mu też do zrozumienia, że wie, kto zaatakował szpital, że może w każdej chwili iść na policję i go wydać.