Na dobre i na złe, odcinek 968: Związek Igi i Alesia zagrożony! Najpierw ciąża, a potem koleżanka z więzienia pocałuje Zagajewskiego - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 968 - środa, 5.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wspólna przyszłość Igi i Alesia w 968 odcinku "Na dobre i na złe" stanie pod znakiem zapytania, chociaż z pozoru między lekarzami z Leśnej Góry będzie panowała miłosna sielanka. Kiedy jednak w szpitalu znów pojawi się Klemi, którą Iga poznała podczas odsiadki w więzieniu, nie będzie nawet podejrzewała, że koleżanka zechce odebrać jej Zagajewskiego. Jak dojdzie do pocałunku Alesia z kryminalistką?

Pobita koleżanka Igi znów trafi do Leśnej Góry w 968 odcinku "Na dobre i na złe"

Po pobiciu przez agresywnego partnera Igora (Jan Litvinovitch) w 968 odcinku "Na dobre i na złe" Klemi ucieknie do Leśnej Góry, a Iga od razu otoczy koleżankę i jej córkę Marlenkę opieką. Przygarnie je nawet pod swój dach. Postawi jednak Klemi warunek - będzie musiała przejść obdukcję, zgłosić na policji, że Igor znów ją pobił.

Nie zważając na bezpieczeństwo córki Klemi w 968 odcinku "Na dobre i na złe" będzie dalej broniła Igora. Kiedy zostanie sama z otwartą szafką na leki, wymyśli sposób, jak okłamać policję w sprawie siniaków i obrażeń. Iga wezwie policję do szpitala, lecz jej koleżanka nie zgłosi zawiadomienia, że jest ofiarą przemocy. Zezna, że uderzyła się o... szafkę. Bezradna Kaczorowska nie zdoła już przekonać koleżanki, że naraża siebie i Marlenkę.

- Myślisz, że nie wiem, co muszę zrobić? Ale co innego z kimś zerwać, a co innego nasyłać policję i zniszczyć resztę życia! - wyjaśni Klemi, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Pocałunek Alesia z koleżanką Igo w 968 odcinku "Na dobre i na złe"

Na domiar złego w 968 odcinku "Na dobre i na złe" agresywny Igor zjawi się w szpitalu, żeby odzyskać Klemi i córkę. Zmanipuluje partnerkę tak, by dała mu koleną szansę. Wtedy koleżanka Igi przekaże swojemu oprawcy plecak pełen leków wykradzionych z szafki! Każe mu uciekać, zanim dopadnie go policja.

Oprawcę Klemi zauważy jednak Aleś, który stanie w jej obronie. Wypędzi Igora ze szpitala, nie wiedząc o skradzionych lekach. Spróbuje też przekonać koleżankę Igi w jak toksycznym tkwi związki, że Igor może znów skrzywdzić ją i Marlenkę. I wtedy Klemi pocałuje Alesia, który nie zdąży w porę zareagować i się od niej odsunąć.

- Boże! Przepraszam... Nie wiem, co się ze mną dzieje... Proszę, niech pan nie mówi Idze! - wyjaśni swoje zachowanie Klemi.

Iga w 968 odcinku "Na dobre i na złe" nie dowie się, co zaszło między Alesiem i Klemi

Pod wpływem tych słów w 968 odcinku "Na dobre i na złe" Aleś ukryje przed Igą pocałunek z kryminalistką. Tego dnia Kaczorowska zgodzi się zająć Marlenką, żeby Klemi mogła poukładać sobie życie. Zaproponuje koleżance, żeby zamieszkała z nią, córką i Alesiem, bo wtedy będą mogli jej pomóc stanąć na nogi, uwolnić się od Igora. Była więźniarka zgodzi się na taki układ, licząc, że zdobędzie Zagajewskiego, że odbierze Idze faceta.