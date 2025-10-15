Na dobre i na złe, odcinek 966: Agata odkryje, co knuje Beger. Sprytnie pokrzyżuje też plany Glorii - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 966 - środa, 22.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Maksa Begera do Leśnej Góry w 966 odcinku "Na dobre i na złe" będzie oznaczał nowe porządki w szpitalu, rządy twardej ręki! Jakby tego było mało, wybitny kardiochirurg zostanie nie tylko szefem kardiologii, ale również całego szpitala. I będzie już nie do usunięcia, bo po swojej stronie będzie miał nie tylko rektora, lecz także wysoko postawionych urzędników z Ministerstwa Zdrowia.

Nie przegap: Na dobre i na złe, odcinek 966: Maks Beger dyrektorem Leśnej Góry! Zdegraduje Agatę, ale to nie koniec

Tak Beger będzie rządził w Leśnej Górze od 966 odcinka "Na dobre i na złe"

Pierwszą ofiarą Begera w 966 odcinku "Na dobre i na złe" będzie Kinga Lipska (Magdalena Kumorek), dyrektorka do spraw personelu, której zarzuci, że oddział kardiologii nie jest w pełni gotowy na przyjęcie pacjentów.

Na dobre i na złe. Upojna noc Blanki i Radwana. Szybko tego pożałuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Bardziej martwiłabym się na pana miejscu o obsadę pielęgniarską niż o liczbę łóżek - powie złośliwie Kinga. - A to, to już naprawdę tylko pani zmartwienie... - To z panem nie chcą pracować! - Będę się upierać, że to wina pani niekompetencji... - zarzuci jej Maks. - A ja będę panu patrzeć na ręce! - ostrzeże Begera.

Beger nie pozwoli odejść Glorii w 966 odcinku "Na dobre i na złe"

Z każdą godziną władza coraz bardziej uderzy Begerowi do głowy i w 966 odcinku "Na dobre i na złe" weźmie się też za Glorię, z którą kiedyś łączył go namiętny romans. Krasucka spróbuje wyrwać się spod wpływu dawnego kochanka i dokończyć specjalizację z kardiochirurgii w innej placówce. Jednak Maks nie pozwoli Glorii odejść z Leśnej Góry.

- Twoje podanie o zmianę miejsca specjalizacji zostało odrzucone albo nawet gdzieś zaginęło? Zostajesz w Leśnej Górze... - uprzedzi z triumfalnym uśmiechem na ustach.

Beger dyrektorem szpitala w Leśnej Górze w 966 odcinku "Na dobre i na złe" w zamian za niezłożenie pozwu

Tymczasem Agata w 966 odcinku "Na dobre i na złe" odkryje, że Beger planuje pozwać szpital do sądu za to, że Woźnicka skierowała na obserwację do psycholog Dominiki (Paulina Gałązka) i ujawniła, że jest niezrównoważony. Maks wcale temu nie zaprzeczy! Co więcej, ostrzeże Agatę, że szpital zapłaci za jego krzywdę.

- Upublicznienie raportu z interwencji psychologicznej to ujawnienie moich wrażliwych danych... Ciężki zarzut! - stwierdzi Beger. - Zapłaci szpital... - wtrąci Agata. - To czym się przejmujesz? To nic osobistego… Mam nadzieję, że zapłaci sporo!

Po spotkaniu z rektorem w 966 odcinku "Na dobre i na złe" Beger zostanie nie tylko szefem kardiologii, ale również całego szpitala! Tym samym Agata zostanie wyrzucona ze stanowiska szefowej Leśnej Góry. Oczywiście będzie mogła zostać jako zwykła lekarka - internistka. To będzie tylko cześć zemsty Maksa nie tylko na Agacie, ale także na pozostałych wrogach!