Na dobre i na złe, odcinek 966: Agata odkryje, co knuje Beger. Sprytnie pokrzyżuje też plany Glorii - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-10-15 16:19

W 966 odcinku "Na dobre i na złe" Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) nie cofnie się przed niczym, szukając zemsty na wrogach za to, że został wyrzucony ze szpitala w Leśnej Górze! Po tym jak wróci triumfalnie do pracy, zaprowadzi własne rządy. Nikt, nawet Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka), nie zdoła go powstrzymać. W 966 odcinku "Na dobre i na złe" to właśnie Agata odkryje, co knuje Beger, że chce pozwać szpital do sądu za swoje krzywdy. Ale na tym nie koniec, bo Maks zniszczy też plany Glorii (Aleksandra Grabowska), kiedy była kochanka spróbuje wyrwać się spod jego wpływu. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Na dobre i na złe" odcinek 966 - środa, 22.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Maksa Begera do Leśnej Góry w 966 odcinku "Na dobre i na złe" będzie oznaczał nowe porządki w szpitalu, rządy twardej ręki! Jakby tego było mało, wybitny kardiochirurg zostanie nie tylko szefem kardiologii, ale również całego szpitala. I będzie już nie do usunięcia, bo po swojej stronie będzie miał nie tylko rektora, lecz także wysoko postawionych urzędników z Ministerstwa Zdrowia. 

Tak Beger będzie rządził w Leśnej Górze od 966 odcinka "Na dobre i na złe"

Pierwszą ofiarą Begera w 966 odcinku "Na dobre i na złe" będzie Kinga Lipska (Magdalena Kumorek), dyrektorka do spraw personelu, której zarzuci, że oddział kardiologii nie jest w pełni gotowy na przyjęcie pacjentów. 

- Bardziej martwiłabym się na pana miejscu o obsadę pielęgniarską niż o liczbę łóżek - powie złośliwie Kinga. 

- A to, to już naprawdę tylko pani zmartwienie...

- To z panem nie chcą pracować!

- Będę się upierać, że to wina pani niekompetencji... - zarzuci jej Maks. 

- A ja będę panu patrzeć na ręce! - ostrzeże Begera. 

Beger nie pozwoli odejść Glorii w 966 odcinku "Na dobre i na złe"

Z każdą godziną władza coraz bardziej uderzy Begerowi do głowy i w 966 odcinku "Na dobre i na złe" weźmie się też za Glorię, z którą kiedyś łączył go namiętny romans. Krasucka spróbuje wyrwać się spod wpływu dawnego kochanka i dokończyć specjalizację z kardiochirurgii w innej placówce. Jednak Maks nie pozwoli Glorii odejść z Leśnej Góry. 

- Twoje podanie o zmianę miejsca specjalizacji zostało odrzucone albo nawet gdzieś zaginęło? Zostajesz w Leśnej Górze... - uprzedzi z triumfalnym uśmiechem na ustach. 

Beger dyrektorem szpitala w Leśnej Górze w 966 odcinku "Na dobre i na złe" w zamian za niezłożenie pozwu

Tymczasem Agata w 966 odcinku "Na dobre i na złe" odkryje, że Beger planuje pozwać szpital do sądu za to, że Woźnicka skierowała na obserwację do psycholog Dominiki (Paulina Gałązka) i ujawniła, że jest niezrównoważony. Maks wcale temu nie zaprzeczy! Co więcej, ostrzeże Agatę, że szpital zapłaci za jego krzywdę. 

- Upublicznienie raportu z interwencji psychologicznej to ujawnienie moich wrażliwych danych... Ciężki zarzut! - stwierdzi Beger.

- Zapłaci szpital... - wtrąci Agata. 

- To czym się przejmujesz? To nic osobistego… Mam nadzieję, że zapłaci sporo!

Po spotkaniu z rektorem w 966 odcinku "Na dobre i na złe" Beger zostanie nie tylko szefem kardiologii, ale również całego szpitala! Tym samym Agata zostanie wyrzucona ze stanowiska szefowej Leśnej Góry. Oczywiście będzie mogła zostać jako zwykła lekarka - internistka. To będzie tylko cześć zemsty Maksa nie tylko na Agacie, ale także na pozostałych wrogach!

- Organ założycielski podjął wreszcie decyzję i postanowił odwołać dyrekcję szpitala! Wrócicie do swoich podstawowych zadań, czyli będziecie tu lekarzami bez żadnych dodatkowych funkcji... Oczywiście szpital powinien mieć dyrektora. Będzie jednoosobowo łączył wszystkie funkcje: dyrektora naczelnego, medycznego i personalnego… Tym dyrektorem zostałem ja!

- Rektor zrobił cię dyrektorem w zamian za niezłożenie pozwu? - zapyta Agata, znając już odpowiedź. 

- Nie wiem, o czym mówisz!

