Na dobre i na złe, odcinek 966: Maks Beger dyrektorem Leśnej Góry! Zdegraduje Agatę, ale to nie koniec

"Na dobre i na złe" odcinek 966 - środa, 22.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Begera okaże się dopiero początkiem jego rozgrywki. Już na początku odcinka Agata odkryje, że Maks planuje pozwać szpital do sądu. Jak donosi światseriali.interia.pl, kardiochirurg nie będzie się z tym kryć.

– Upublicznienie raportu z interwencji psychologicznej to ujawnienie moich wrażliwych danych... Ciężki zarzut – cytuje wspomniany portal słowa Begera.

– Zapłaci szpital – stwierdzi Agata.

– To czym się przejmujesz? To nic osobistego – odpowie spokojnie Maks.

– Mam nadzieję, że zapłaci sporo! – doda z sarkazmem.

Z tych słów jasno będzie wynikało, że między Agatą a Maksem nie ma już żadnej zawodowej lojalności, tylko zimna kalkulacja i osobista wojna.

Rektor podejmie decyzję. Cała dyrekcja poleci!

Jeszcze w tym samym odcinku Beger ogłosi kolejne szokujące wiadomości. Jak poda światseriali.interia.pl, to właśnie on poinformuje personel o decyzji rektora:

– Organ założycielski podjął wreszcie decyzję... i postanowił odwołać dyrekcję szpitala! – powie z triumfem w głosie Beger. Woźnicka, Falkowicz i Lipska usłyszą, że tracą wszystkie swoje stanowiska.

– Wrócicie do swoich podstawowych zadań, czyli będziecie tu lekarzami bez żadnych dodatkowych funkcji – oświadczy Maks.

W efekcie Agata straci fotel dyrektorki, Andrzej nie będzie już dyrektorem do spraw medycznych, a Kinga pożegna się ze stanowiskiem dyrektorki do spraw personalnych.

Beger nowym królem Leśnej Góry

Ale to jeszcze nie koniec sensacji! Maks pójdzie o krok dalej i ujawni, że od teraz to on będzie rządził całym szpitalem:

– Oczywiście szpital powinien mieć dyrektora. Będzie jednoosobowo łączył wszystkie funkcje: dyrektora naczelnego, medycznego i personalnego. Tym dyrektorem zostałem ja! – ogłosi dumny jak paw.

Agata nie powstrzyma się od zgryźliwego komentarza. – Rektor zrobił cię dyrektorem... w zamian za niezłożenie pozwu?

– Nie wiem, o czym mówisz! – bezczelnie zaprzeczy Beger.

Decyzja rektora i błyskawiczny awans Begera wywołają w Leśnej Górze ogromne poruszenie. Nikt nie spodziewał się, że po burzy z Czajkowską i kontrolą ministerstwa to właśnie on stanie na czele szpitala. Widzowie zobaczą, że Maks nie cofnie się przed niczym, by utrzymać władzę, a Agata i jej dawni współpracownicy zostaną zepchnięci na boczny tor.