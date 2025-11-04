Na dobre i na złe, odcinek 971: Zniknięcie Begera! Falkowicz odkryje, jak horrendalnie zadłużył szpital

"Na dobre i na złe" odcinek 971 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 971 odcinku "Na dobre i na złe" Maks niespodziewanie zniknie! A przecież dopiero co został nowym dyrektorem szpitala w Leśnej Górze, a równocześnie sprawował swoją podstawą funkcję kardiochirurga. Ale teraz wszystko się zmieni i stanie się tak nie bez przyczyny!

Wszystko przez to, że Beger narazi sam siebie, jaki i szpital w Leśnej Górze na poważne straty finansowe, gdy nie zjawi się na czas na podpisanie umowy u wojewody, w związku z czym przepadną pieniądze z Unii Europejskiej. Tyle tylko, że Maks zdoła już wcześniej podpisać umowę wstępną, która za niewywiązanie się z niej nałoży karę aż 100 tysięcy euro, co z przerażeniem w 971 odcinku "Na dobre i na złe" odkryje Falkowicz!

Falkowicz odkryje, co stoi za zniknięciem Begera w 971 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 971 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej zrozumie, że nagłe zniknięcie Maksa nie jest wcale przypadkiem, gdy odkryje jak horrendalnie zadłużył on szpital. I choć Beger dopiero co zostanie nowym dyrektorem szpitala w Leśnej Górze, to już zdąży zaliczyć taką wpadkę, o której zacznie plotkować cała placówka, na którą spadną kolejne problemy...

W 971 odcinku "Na dobre i na złe" Leśna Góra będzie musiała zmierzyć się nie tylko z ucieczką nowego dyrektora, ale także natłokiem pacjentów, którymi nie będzie miał kto zarządzać, gdyż przecież Maksa nie będzie, a on nikogo nie uczyni swoim zastępcą. Tym bardziej, że wcześniej sam z uśmiechem na ustach wyrzucił nie tylko Agatę (Emilia Komarnicka), ale również Andrzeja z Kingą (Magdalena Kumorek), a jego asystentka odeszła sama, gdy to on przejął stanowisko!

Co będzie dalej ze szpitalem w Leśnej Górze po zniknięciu nowego dyrektora w 971 odcinku "Na dobre i na złe"?

Co zatem stanie się z Leśną Górą w 971 odcinku "Na dobre i na złe"? Czy szpital faktycznie upadnie? Czy Maks jeszcze do niego wróci i znajdzie jakieś rozwiązanie z tej sytuacji? A może zniknie już na dobre, chcąc uniknąć konsekwencji za to, co zrobił? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w 971 odcinku "Na dobre i na złe"!