Na dobre i na złe, odcinek 941: Tadek zostawi Oliwię po wspólnej nocy! Zrozumie, że kocha Martynę - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 941 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 941 odcinku "Na dobre i na złe" Oliwia i Tadek spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc! I choć stażystka będzie wolała zachować ich związek w tajemnicy, to Borucki wyskoczy z niespodziewaną propozycją i zaoferuje, aby dziewczyna się do niego przeprowadziła. Tyle tylko, że gdy emocje już opadną, to gorzko tego pożałuje, gdyż zrozumie, że tak naprawdę wcale nic nie czuje do studentki! W przeciwieństwie do swojej pacjentki, z którą ostatnio świętował jej 18-te urodziny. Dlatego w 941 odcinku "Na dobre i na złe" jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi się ze wszystkiego wycofać!

- Chcę cię przeprosić - zacznie Tadek.

- Za bycie nieodpowiedzialnym? - dopyta Oliwia.

- Za to też. I za to, że nie wiem, czego chcę... - wyzna Borucki.

Oliwia i Tadek zakończą swoją relację w 941 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 941 odcinku "Na dobre i na złe" zapadnie cisza, ale Oliwia doskonale zda sobie sprawę, do czego pije Tadek. Stażystka dostrzeże, że to dla lekarza bardzo kłopotliwa sytuacja, dlatego sama zdecyduje mu się ją ułatwić. Studentka nie tylko wycofa się z jego życia, ale także i jego propozycji, ustępując w ten sposób miejsca Martynie!

- Wiesz co? Nie wierzę ci. Myślę, że dobrze wiesz, czego chcesz... i oboje wiemy, że to nie ja - stwierdzi stażystka, po czym doda - A co do twojej propozycji, chyba będzie lepiej, jak przemęczę się jeszcze dojeżdżając autobusem z klitki.

Wówczas w 941 odcinku "Na dobre i na złe" wdzięczny Tadek miło się do niej uśmiechnie, co ona także odwzajemni. Szczególnie, że wtedy napięcie między nimi minie i oboje w końcu poczują ulgę! A Borucki będzie mógł spokojnie działać dalej.

Borucki w końcu wyzna miłość Martynie w 941 odcinku "Na dobre i na złe"!

I jeszcze w 941 odcinku "Na dobre i na złe" przyjedzie do Martyny, której w końcu wyzna swoje uczucia. I choć zakochana dziewczyna spróbuje ukryć swoje emocje, to jej się to nie uda, gdyż w tym momencie spełni się jej największe marzenie!

- Dziękuję, że zgodziłaś się ze mną spotkać... Chciałem ci to powiedzieć, póki znowu nie stchórzę... - zacznie tajemniczo Tadek.

- Mam się bać? - zapyta Martyna.

- Nie. To ja się bałem. Bałem się złości twojego ojca, konsekwencji, tego, że będą na mnie krzywo patrzeć. Po prostu nie chciałem się z tym pogodzić. Nie chciałem, żeby to była prawda - kontynuuje Borucki.

- Jaka prawda? Co prawda? - dopyta dziewczyna.

- Próbuję ci powiedzieć, że zakochałem się w tobie. Totalnie. Jak nastolatek. I nic na to nie poradzę! Jeśli istnieje choć cień szansy na to, że i ty coś do mnie czujesz, byłbym zaszczycony, gdybym mógł cię wreszcie zabrać na prawdziwą randkę - zaproponuje Borucki, na co zakochana i przeszczęśliwa Martyna w 941 odcinku "Na dobre i na złe" oczywiście się zgodzi!

