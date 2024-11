Na dobre i na złe, odcinek 938: Nowa kobieta w życiu Falkowicza! Połączą ich problemy z dziećmi - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 938: Iga zbliży się do Aleksa, ale wtedy do jej życia wróci były mąż - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 938 - środa, 18.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 938 odcinku "Na dobre i na złe" w życiu Falkowicza pojawi się kolejna nowa kobieta! Ale spokojnie już nie na miarę napalonej Idy (Ewelina Gnysińska) czy przebiegłej Sary (Agnieszka Kawiorska), ale równie błyskotliwej i temperamentnej osoby jak on! Jak to do tego dojdzie? Otóż w 938 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej zostanie wezwany na dywanik dyrektorki przedszkola, do którego będzie uczęszczał Edzio! Wówczas okaże się, że syn profesora wszedł w ostry konflikt ze swoją koleżanką Adelą, co sprawi, że w placówce zjawi się także i jej matka. A dyrektorka szybko zrozumie, po kim dzieci mają takie skłonności, gdyż ich rodzice zaczną się jeszcze bardziej kłócić niż przedszkolaki! A wszystko przez to, że każde z nich stanie po stronie swojej pociechy!

Ostra kłótnia Andrzeja z Kingą w 938 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale mimo tego w 938 odcinku "Na dobre i na złe" dyrektorka spróbuje dotrzeć do rodziców Edzia i Adeli. Tym bardziej, że wszyscy w jednym będą zgodni, że nie powinno dochodzić do żadnych incydentów przemocy!

- Proszę uświadomić dzieciom, że zarówno przemoc słowna, jak i fizyczna to rzeczy niedopuszczalne - zacznie dyrektorka.

- Tak, oczywiście - zgodzi się Falkowicz.

- Oczywiście, tak - poprze go Kinga.

Tyle tylko, że w 938 odcinku "Na dobre i na złe" na tym się nie skończy, gdyż Andrzej już zacznie swoje dochodzenie! Szczególnie, iż nie uwierzy, aby to Edzio rozpoczął ich kłótnię, ale podobnego zdania będzie Kinga, co oczywiście doprowadzi do kolejnej afery, przez co dyrektorka znów będzie musiała interweniować!

- A kto zaczął? Bo w naszych czasach kobiety... - zacznie rozmyślać Andrzej, ale Kinga nie pozwoli mu dokończyć zdania - A mężczyźni nie lepsi...

- Kto kogo sprowokował, kto kogo pierwszy popchnął, tego nie dojdziemy.. - wtrąci się dyrektorka.

Dzieci połączą Falkowicza i Kingę w 938 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jednak w 938 odcinku "Na dobre i na złe" rodzicie tak łatwo nie odpuszczą, przez co dyrektorka w końcu zdradzi im prawdziwy powód kłótni ich dzieci. A to da kolejny przytyk do następnej kłótni!

- Chodzi o to, proszę państwa, że podobno poszło o niebo - przyzna kobieta.

- O niebo? - zdziwi się matka Adeli, po czym zmierzy Andrzeja wzorkiem i niespodziewanie wypali - Z jakiej pan jest partii?

Czym to się skończy w 938 odcinku "Na dobre i na złe"? I czy Kinga faktycznie zagości w życiu Andrzeja na dłużej? Tego dowiemy się już niebawem!