Gangsterzy nie odpuszczą Milewskim mimo zatrzymania Zuzy w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Milewscy zabiorą córkę ze szpitala i w tajemnicy przed wszystkimi, w tym także i Tretterem (Piotr Garlicki), postanowią uciec z Niną z kraju. Ale nie przez Zuzą, która podstępem dowie się o ich planach, zdobędzie ich nowy adres, a także dostanie się do Blanki i jej córki, gdy już wrócą do domu.

Tyle tylko, że wówczas w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” nie będzie tam już wyłącznie z samym ochroniarzem, ale i Radkiem (Mateusz Lisiecki-Waligórski), który już wcześniej będzie ją podejrzewał, a po telefonie od Doroty (Magdalena Wróbel) nie będzie miał żadnych wątpliwości. Wtedy Biegun zatrzyma Krawicz, która w końcu zdradzi motywy swojego działania, a także przyzna, że nie tylko współpracuje z Dawidem Rapackim (Daniel Mosior), ale i Sergiuszem (Mateusz Kaczmarek), który im nie odpuści.

- On nie zrezygnuje, jeżeli nie dostanie Niny! Mam wyznaczony czas 6 godzin! – zaalarmuje ich Zuza.

Na kogo napadnie mężczyzna z bronią w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”?

Wówczas w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Milewscy zdadzą sobie sprawę, że nie mają już czasu i muszą uciekać. Blanka i Mario zapakują Ninę do samochodu, po czym ruszą przed siebie. Ale nie będą jechać całej trasy do Hiszpanii swoim samochodem, bo były gangster będzie świadomy tego, że nie będzie to do końca bezpieczne.

- Jedźmy! - zarządzi Blanka.

- Zostawimy samochód i przesiądziemy się do jakiegoś autobusu. I znikniemy – zapowie Mario.

I w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Mario będzie miał rację, bo na drodze ich auta faktycznie stanie mężczyzna z bronią! Czy wówczas w środku będą jeszcze Milewscy? A może małżonkowie zdołają się już przesiąść, a w ich aucie znajdzie się ktoś inny?

Radek i Zuza zostaną ciężko ranni w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

Tym bardziej, że w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” to Zuza i Radek trafią do Leśnej Góry z ciężkimi ranami postrzałowymi! Krawicz kula rozerwie tętnicę, z kolei Biegunowi będzie groził paraliż. Porywaczką Niny zajmie się babcia dziewczynki Wiki (Katarzyna Dąbrowska), a policjantem Tadek (Marcin Urbanke). Ale to u funkcjonariusza dojdzie do powikłań, bo po operacji jego stan dramatycznie się pogorszy. Czy zatem to Radek umrze?

Czy w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Milewscy zdążą uciec? I czy to Dawid będzie do nich strzelał? A może jeszcze jakiś inny gangster od Sergiusza lub sam Poznański ucieknie z więzienia? Zwłaszcza, że Rapacki także zostanie zatrzymany i aresztowany przez Dorotę. Jak zatem zakończy się ta sprawa? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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