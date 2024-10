Piękna para z M jak miłość. Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński pokazali się razem nie bez powodu! Wiemy, co ich jeszcze łączy - ZDJĘCIA

Znani z "M jak miłość" Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński szykują wielką niespodziankę

Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński kochają się w "M jak miłość" jako Dorota i Bartek, a wątek ich miłości, która została ostatnio wystawiona na ciężką próbę, cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Nie tylko dlatego, że tworzą piękną parę, ale przede wszystkim dlatego, że widać "chemię" między aktorami. Prywatnie Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński nie są parą, ale świetnie im się razem pracuje. W prawdziwym życiu ona ma rodzinę, męża i dwójkę dzieci, a on bardzo chroni swoją prywatność i nie pokazuje się z żadną partnerką publicznie, ani na profilu na Instagramie.

Oczywiście większe zainteresowanie fanów "M jak miłość" dalszymi losami Doroty i Bartka, przekłada się także na chęć poznania bliżej aktorów, dociekliwość jacy są poza planem i czy łączy ich coś więcej. W tym drugim przypadku Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński nie ograniczają się tylko do wspólnej pracy w "M jak miłość". Właśnie oboje na Instagramie ogłosili, że wystąpią w zupełnie nowym projekcie, który jest dla nich kolejnym wyzwaniem aktorskim.

Dorota i Bartek z "M jak miłość" parą nie tylko w serialu!

M jak miłość. Dorota i Bartek razem będą walczyć z chorobą! Dla niej zgoli włosy

"Tu się coś kręci… 😃😃 Już niebawem dowiecie się więcej o naszym nowym, super projekcie! 🤩 Jesteście ciekawi??? 🔥 #nowyprojekt #job #wyzwania #niemanudy #aktorzy #działamy" - napisała Iwona Rejzner w poście ze zdjęciem ze Smoleńskim.

W czym wystąpią teraz zakochani z "M jak miłość"? Póki co Rejzner i Smoleński muszą trzymać to w tajemnicy, budują napięcie wokół sekretnego projektu, ale jedno jest pewne, to będzie tak samo wystrzałowy duet, jak ekranowi Dorota i Bartek. Nie może być inaczej, skoro są stworzeni do grania razem nie tylko miłosnych scen, wzbudzając przy tym emocje widzów.