Nowy Michał w M jak miłość! Tak teraz będzie wyglądał ukochany Basi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835 odcinku "M jak miłość" widzowie doznają szoku na widok Michała! Wszystko przez to, że ukochany Basi zmieni się nie do poznania i już w niczym nie będzie przypominał siebie! I to nie tylko ze względu na jego zachowanie, gdy postawi się matce Joli (Marta Bizon) i zaryzykuje swoją karierą dla wspólnego wyjazdu pod namiot z Rogowską, która ogromnie będzie tego pragnąć, ale także z uwagi na swój wygląd! A to dlatego, że w 1835 odcinku "M jak miłość" Michał będzie wyglądał już zupełnie inaczej, a jego ciemne włosy z jasnymi pasemkami pójdą już w niepamięć!

Spektakularna metamorfoza Michała w 1835 odcinku "M jak miłość"!

W 1835 odcinku "M jak miłość" Michał zaskoczy wszystkich swoim nowym kolorem włosów! Ukochany Basi będzie teraz szatynem i postawi teraz na brązowy kolor, przez co jeszcze bardziej zbliży się do Rogowskiej! Piłkarz przejdzie spektakularną metamorfozę i tak się zmieni, że aż trudno będzie go rozpoznać! Tym bardziej, że za zmianą w wyglądzie w 1835 odcinku "M jak miłość" pójdzie także i ta w zachowaniu, gdyż chłopak kolejny raz udowodni wszystkim, a w tym własnej matce, jak bardzo zależy mu na swojej dziewczynie! A to dlatego, że będzie gotowy poświęcić dla niej własną karierę, aby tylko pojechać z nią na wymarzony wypad pod namiot!

Odmieniony Michał udowodni jak bardzo zależy mu na Basi w 1835 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1835 odcinku "M jak miłość" wszystko się skomplikuje, gdy u Mostowiaków zjawi się matka Michała i o wszystkim doniesie Barbarze (Teresa Lipowska) i Basi, licząc na to, że zdołają one wpłynąć na piłkarza. I choć nestorka rodu nie będzie chciała się wtrącać, to Rogowska będzie zła na ukochanego, że o niczym jej nie powiedział i tym razem to ona zdecyduje się poświęcić, gdyż nie będzie chciała, aby z jej powodu chłopak rezygnował z życiowej szansy. Jednak w 1835 odcinku "M jak miłość" Michał wszystko rozegra tak, że uda mu się zarówno wyjechać z Basią, jak i zjawić się później na testach kwalifikacyjnych do nowej drużyny, czym ogromnie ucieszy swoją ukochaną!