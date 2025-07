M jak miłość. Viola zmieni wygląd i oczaruje gości bistra Kingi. W siedlisku Magdy się marnowała - ZDJĘCIA

Viola – kierowniczka i ochroniarka w „M jak miłość”

W „M jak miłość” Viola zdobyła pracę w Siedlisku przebojem, a właściwie skuteczną interwencją. Podczas ogniska dla znajomych Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek) usłyszała dokazujących nieopodal, pijanych studentów i szybko sobie z nimi poradziła. Budzyńska z miejsca zaproponowała jej stanowisko kierowniczki pensjonatu. Ale zanim zaczęła wykonywać swoje obowiązki, Adam (Jacek Kopczyński) ostrzegł, że była więźniarka zachowuje się wyzywająco wobec mężczyzn. I tak rzeczywiście było na początku – Viola polowała na przystojnych gości Siedliska, a Magdę poprosiła o możliwość zakładania jej seksownych kreacji. Po takim wstępie wszystko poszło już gładko i nowa kierowniczka wykazała się także jako profesjonalna ochroniarka, pacyfikująca pijanych gości, niszczących sprzęty pensjonatu.

Viola-doradczyni w „M jak miłość”

Pracując w Siedlisku, Viola dała się także poznać jako domorosły coach, kierujący się własnym życiowym doświadczeniem. Udzielała Andrzejowi rad, jak postępować z żoną i w dobrej wierze mówiła mu o jej problemach ze zdrowiem – co doprowadziło do jego ataku serca. Magdzie doradzi w nowym sezonie „M jak miłość”, jak sprawić w sądzie, by sędzia się nad nią ulitował i jej pożałował – poluzować guziki w bluzce… Bo zawsze „trzeba grać tym, co się ma najlepszego”, jak powie i trudno się z tym nie zgodzić.

Viola stworzona do bistro w „M jak miłość”

W nowym sezonie „M jak miłość” okaże się, że Viola tylko marnowała swoje miękkie kompetencje w Siedlisku. Los się do niej uśmiechnie i kiedy Franka (Dominika Kachlik) weźmie urlop macierzyński na wychowanie Antosia (Mark), to jej Kinga zaproponuje pracę w bistro. Przyjaciółka Oli (Iwona Kolasińska) znajdzie się tam w swoim żywiole. Z położonego pod Warszawą Józefowa przeniesie się do stolicy i zmieni styl na taki, który będzie jej pasował o wiele bardziej, niż „siedliskowa” czapka z daszkiem i kraciaste koszule. Być może w bistro spotka miłość życia, do czego zobowiązuje konwencja tego serialu. Tego życzymy tej bohaterce w kolejnym sezonie „M jak miłość” po wakacjach.