M jak miłość. Sylwia zostanie z Wernerem do końca. Będzie chciała zachować dobre wspomnienia - ZDJĘCIA

Wstyd na urodzinach Sylwii w kolejnym sezonie „M jak miłość”

W nowym sezonie „M jak miłość” Adam postanowi zorganizować dla Sylwii imprezę urodzinową. O pomoc w jej przygotowaniu poprosi Olę (Ewa Kolasińska) i Violę (Magdalena Waligórska-Lisiecka), które upieką wspaniały tort. Niestety, przy okazji przyjęcia Werner udowodni, że myli istotne fakty dotyczące jego związku z Kostecką, a nawet jej samej. Opowie wszystkim gościom, jak to poznali się jesienią, chociaż było to w grudniu. Jej oczy opisze jako niebieskie, a są zielone. Za każdym razem Sylwia będzie musiała go poprawiać. Na koniec się zapędzi i zrobi uwagę bardzo nie na miejscu, za to w swoim niepodrabialnym stylu...

Deklaracja Sylwii w „M jak miłość”

Kiedy przyjęcie urodzinowe szczęśliwie, już bez dziwnych niespodzianek, dobiegnie końca, Sylwia i Adam przespacerują się na koniec pięknego wieczoru. Wtedy zapadną najważniejsze decyzje dotyczące ich wspólnego życia. Wspólnego, ale nie zalegalizowanego aktem ślubu czy obrączką. Tak właśnie postanowią. I o dziwo, ten pomysł wyjdzie od Wernera, który już dwa razy oświadczał się Kosteckiej i za każdym razem dostał od niej kosza. Najwyraźniej uzna, że do dwóch razy sztuka:

- Tyle rozmawialiśmy o naszej przyszłości, ślubie... Tyle zamieszania z tym było, a czuję, że tak jak jest - jest najlepiej... Podróżujemy, szalejemy, kochamy się... Po co to komplikować, zamykać w jakieś ramy?

Sylwia przyzna mu rację i powie, że jest z nim bardzo szczęśliwa żyjąc tak, jak obecnie, zwłaszcza że tyle podróżują… Doda, że właśnie to będzie wspominać, kiedy się zestarzeje. Zaniepokojony Werner dopyta z niepewnością w głosie w serialu „M jak miłość”, czy przewiduje, że będą wówczas jeszcze razem, a ona przytaknie…

Kasia otrzyma pomoc w „M jak miłość” jesienią

W jednym z nowych odcinków „M jak miłość” po wakacjach po raz pierwszy przetną się ścieżki Sylwii i Anety (Ilona Janyst). Możliwe, że Chodakowska, pragnąc pomóc Kasi (Paulina Lasota), kiedy jej fałszerstwo wyjdzie na jaw, zwróci się właśnie do Kosteckiej po poradę prawną. Czy tak się stanie, dowiemy się już we wrześniu...

