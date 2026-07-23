M jak miłość. Takiego Jakuba nikt jeszcze nie widział! Krzysztof Kwiatkowski na planie trenuje do Tańca z gwiazdami! - WIDEO

Co czeka Jakuba Karskiego w następnym sezonie "M jak miłość"?

Następny sezon "M jak miłość" nie będzie dłużej trzymał widzów w niepewności, kiedy w końcu Jakub Karski dowie się, że Kasia go oszukała i to on jest ojcem jej córki Zosi. Z relacji z planu kręconych właśnie odcinków, które będą emitowane od września, wynika jednak, że kłamstwo Kasi oraz jej kolejne intrygi, by prawda nie ujrzała światła dziennego, zupełnie wymkną się spod kontroli. Szczególnie, że była żona Jakuba nawiązała romans z szefem Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), który teraz będzie miał na nią nie jednego haka.

Jednak po wielu miesiącach niepewności w "M jak miłość" jesienią wszystko się wyjaśni i Jakub wreszcie pozna prawdę, że Zosia to jego córka! Jak ta szokująca nowina wpłynie na jego życie? Przecież wiadomo już, że będzie układał sobie przyszłość z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), że połączy ich coś więcej niż przyjaźń. Związek Jakuba i Martyny czekają liczne zawirowania nie tylko z powodu zakłamanej Kasi...

Patrz też: M jak miłość. Kasia i Jakub znów razem, kiedy dowie się, że jest ojcem jej córki? Trzeba będzie na to poczekać - ZDJĘCIA

Krzysztof Kwiatkowski wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" od września 2026

Nadchodząca jesień będzie należała nie tylko do Jakuba Karskiego w "M jak miłość", ale także do Krzysztofa Kwiatkowskiego, który przyjął propozycję udziału w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" i od września wystąpi w show Polsatu. Oczywiście 40-letni aktor nie odejdzie z "M jak miłość", udział w tanecznym programie nie oznacza, że zrezygnuje z roli Jakuba.

Życie prywatnie Krzysztofa Kwiatkowskiego odsłonięte w "Tańcu z gwiazdami"?

Ostatnio na swoim profilu na Instagramie Krzysztof Kwiatkowski pokazał, że nawet na planie "M jak miłość" trenuje do "Tańca z gwiazdami", że bez większych problemów połączy rolę Jakuba z występami na żywo na parkiecie. Za nim pracowite tygodnie za kulisami kręconych właśnie odcinków "M jak miłość", a przed nim pierwsze treningi z tancerką, którą poprowadzi go do zwycięstwa, wygranej Kryształowej kuli.

Tylko jak Kwiatkowski poradzi sobie z tym, że podczas treningów, czy występów na żywo w "Tzg" będzie musiał zmierzyć się ze swoimi emocjami, często także opowiadać o życiu prywatnym, odsłaniać te fragmenty prywatności, które chciałby zachować dla siebie? To się okaże, ale bez wątpienia ekranowy Jakub z "M jak miłość" nie jest gwiazdą, która podczas udziału w "Tańcu z gwiazdami" będzie ujawniać przed kamerami zbyt wiele.

M jak miłość. Tak Krzysztof Kwiatkowski na planie szykuje się do Tańca z gwiazdami!

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