M jak miłość. Agnes z Pawłem razem wychowają Antosia w nowym sezonie? Córka Artura nie odpuści sobie Zduńskiego 

Agnes nie zniknie z życia Pawła i Antosia w nowym sezonie "M jak miłość"

Wszystko wskazuje na to, że Agnes odegra ważną rolę w życiu Pawła i jego synka Antosia w kolejnych odcinkach "M jak miłość". Nowe zdjęcia zza kulis serialu pokazują, że córka Artura Rogowskiego spędza coraz więcej czasu ze Zduńskim oraz jego dzieckiem.

Na jednym z ujęć z planu widać Pawła bawiącego się z Antosiem, a obok siedzi zadowolona Agnes. Nie wygląda to na przypadkowe spotkanie, ale na kolejne sceny pokazujące ich wspólne chwile. Co więcej, aktorzy nagrywali razem także ujęcia w samochodzie, a Rafał Mroczek relacjonował pracę na planie podczas niesprzyjającej pogody i ulewy. Wszystko wskazuje więc na to, że po wakacyjnej przerwie Agnes i Paweł będą mieli ze sobą znacznie więcej kontaktu.

Agnes mocno związała się z Antosiem w "M jak miłość"

Relacja Agnes z synkiem Pawła zaczęła się jeszcze w poprzednim sezonie. Kiedy Antoś pojawił się w Grabinie, córka Artura bardzo zaangażowała się w pomoc przy dziecku. Szybko było widać, że opieka nad chłopcem daje jej ogromną radość i pozwala poczuć się potrzebną.

Nie jest tajemnicą, że Agnes od dawna marzyła o własnej rodzinie. Dziewczyna nie może mieć swoich dzieci, dlatego więź, która połączyła ją z Antosiem, stała się dla niej wyjątkowo ważna. Początkowo była dla Pawła przede wszystkim wsparciem w trudnym czasie, ale z czasem zaczęła coraz mocniej angażować się w jego codzienność.

Paweł jednak będzie musiał zachować ostrożność. Zduński doskonale zdaje sobie sprawę, że Agnes bardzo przywiązała się do jego syna. Dlatego w nowych odcinkach "M jak miłość" może pojawić się temat granic ich relacji i tego, jaką rolę córka Rogowskiego powinna pełnić w życiu małego Antosia.

Paweł po stracie Franki spróbuje ułożyć życie na nowo

Dla Pawła ostatnie miesiące były niezwykle trudne. Po śmierci Franki (Dominika Kachlik) został sam z małym dzieckiem i musiał odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Opieka nad Antosiem stała się dla niego najważniejsza, ale jednocześnie Zduński musiał pogodzić się z ogromną stratą.

W tym czasie ogromnym wsparciem dla niego była rodzina i bliscy. Agnes znalazła się w gronie osób, które pomagały Pawłowi w codziennych obowiązkach. Ich wspólne sceny pokazują, że między bohaterami zbudowała się wyjątkowa więź. Nie wiadomo jeszcze, czy twórcy "M jak miłość" zdecydują się poprowadzić tę relację w stronę uczucia. Na razie pewne jest jedno, Agnes nie zamierza wycofać się z życia Pawła i Antosia. Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie będzie jedną z najważniejszych osób w ich codzienności.

M jak miłość. Paweł wróci z synem do Grabiny! Nie tylko Agnes pomoże mu wychować Antosia