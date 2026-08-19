M jak miłość. Finał procesu Jabłońskiego. Budzyńscy stawią się w sądzie w nowym sezonie, ale to nie wszystko 

M jak miłość po wakacjach. Magda i Andrzej pojadą na proces Jabłońskiego

W 1939. odcinku „M jak miłość” Magda i Andrzej pojawią się w sądzie podczas finału procesu Igora Jabłońskiego. To właśnie Budzyńscy mocno zaangażowali się w pomoc Paulinie, kiedy ta znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie. Dla kobiety będzie to szczególnie ważny moment. Po miesiącach strachu i próbach uwolnienia się od męża-gangstera wreszcie będzie mogła liczyć na ostateczne rozstrzygnięcie jego sprawy. Nadal jednak pozostanie pytanie, jaki wyrok usłyszy Jabłoński.

Jabłoński chciał porwać Paulinę i wywieźć ją za granicę

Przypomnijmy, że jeszcze przed wakacjami sytuacja Pauliny była naprawdę dramatyczna. Igor nie zamierzał pogodzić się z tym, że żona chce się od niego uwolnić. W 1934. odcinku „M jak miłość” podszył się pod Magdę i zwabił Paulinę do bistro Kingi. Jego plan był jasny, chciał porwać kobietę i wywieźć ją za granicę. Kiedy Paulina nie uległa jego szantażowi, Jabłoński dosypał jej do kawy narkotyk. Nie przewidział jednak, że Magda zorientuje się, co zamierza zrobić. Budzyńska w ostatniej chwili zamieniła filiżanki. W efekcie to Jabłoński wypił kawę z narkotykiem. Gangster wkrótce stracił przytomność podczas jazdy samochodem, a przerażona Paulina wezwała pomoc.

Po przewiezieniu Igora do szpitala Paulina razem z Magdą pojechała na policję, aby złożyć zeznania. Na komisariacie pojawili się również Kamil (Marcin Bosak) i Andrzej. To właśnie wtedy Paulina usłyszała najważniejszą wiadomość. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Jabłońskiego oraz jego ochroniarza.

Jaki wyrok usłyszy Jabłoński w nowym sezonie „M jak miłość”?

Po wakacjach okaże się jednak, że sprawa nie skończyła się na aresztowaniu. W 1939. odcinku „M jak miłość” odbędzie się finał procesu Jabłońskiego, a Magda i Andrzej będą na miejscu. Dla Pauliny może to być najważniejszy moment całej historii. Kobieta próbowała odzyskać swoje życie, a dzięki pomocy Magdy i Andrzeja udało jej się uniknąć porwania i uwolnić od bezpośredniego zagrożenia ze strony męża. Teraz pozostaje czekać na decyzję sądu. Czy Jabłoński zostanie skazany i Paulina będzie mogła ostatecznie zamknąć ten rozdział? Odpowiedź przyniosą nowe odcinki „M jak miłość” po wakacjach.