M jak miłość. Kasia zniszczy Chodakowskich. Spełni żądanie Sowińskiego i skończy tragicznie w nowym sezonie

Sowiński zażąda od Kasi pomocy w wykończeniu Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Sowiński nie poprzestanie wyłącznie na wspólnych nocach z Kasią, których oczywiście będzie więcej niż w finale minionego sezonu, gdy szantażem ją do tego zmusił. Wszystko po to, aby jej kłamstwo w sprawie ojcostwa Zosi nie wyszło na jaw, a Mariusz i Jakub nie dowiedzieli się prawdy. Sanocka dalej będzie w to szła, bo przecież i tak straci już na tym wszystkie pieniądze, wypłacone szantażystce Ance (Katarzyna Russ), która pomogła jej w tym oszustwie, a potem żądała czegoś w zamian za milczenie, a także zdradzi męża.

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej się nie zatrzyma! Podobnie jak Aleksander, który wciąż będzie ją szantażował i zażąda od niej jeszcze więcej. Zdradzamy, że dyrektor klinki zechce, aby kochanka, a zarazem najlepsza przyjaciółka Anety, pomogła mu zniszczyć jej męża. Tym bardziej, że będzie ku temu już na dobre drodze, zatrudniając w szpitalu Klaudię (Magdalena Dwurzyńska), przez którą wcześniej omal nie rozpadło się ich małżeństwo. A teraz historia zatoczy koło i to z jeszcze gorszym finałem dla Chodakowskiego!

Sanocka ulegnie Aleksandrowi w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że już w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Aneta wypnie się na męża, gdy zobaczy, jak traktuje Klaudię. I wówczas Aleksander już będzie mógł świętować, ale tym razem postanowi dopiąć sprawę do końca i raz na zawsze pomścić swoją niepełnosprawną siostrę Ewę (Karolina Dryzner), która w jego ocenie skończyła tak przez błąd Chodakowskiego.

I stąd w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zażąda od Kasi, aby pomogła wykończyć mu Olka. Jednak wtedy Sanocka stanie przed dylematem moralnym, bo przecież będzie chodziło o jej przyjaciela, męża jej najlepszej przyjaciółki, która co najgorsze dla niej także będzie znała jej sekret i w odwecie mogłaby chcieć ją wydać. Aczkolwiek lekarka uzna, że to mniejsze zło i ostatecznie ulegnie Aleksandrowi, którego zdecydowanie bardziej będzie się obawiać niż Anety.

Tak skończy bezduszna Kasia w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kasia pomoże Sowińskiemu zniszczyć Chodakowskich, co jak podaje swiatseriali.interia.pl Tereska zobaczy w kartach już w drugim 1938 odcinku. Pielęgniarka powie Anecie o swojej straszliwej wróżbie, która idealnie będzie wpisywać się właśnie w to, co w późniejszych odcinkach zrobi jej właśnie Sanocka!

- Pojawi się ktoś, kto będzie chciał zburzyć spokój twojej rodziny. Miecz symbolizuje walkę - ostrzeże ją Tereska.

- Chyba obie wiemy, kogo masz na myśli - uzna Aneta, mają na myśli Aleksandra i Klaudię.

- Ktoś bliski, kobieta, młoda… mroczne kłopoty… ta historia… skończy się źle, bardzo źle… I nie będziesz mogła jej pomóc - wyprorokuje kobieta, przez co już stanie się jasne, że wcale nie chodzi o stażystkę, która wcale nie będzie jej bliska. Ale już o jej przyjaciółkę tak!

A co gorsza, w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach spełni się i reszta przepowiedni Tereski, bo Kasia naprawdę źle wyjdzie na pomocy Sowińskiemu! Sanocka zostanie ranna i skończy na policji, przed czym Aneta faktycznie nie zdoła jej uchronić! I w ten sposób spełni się całą mroczna przepowiednia pielęgniarki!

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