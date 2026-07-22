M jak miłość. Ostatnie sceny Mateusza Mosiewicza na planie. Nie zagra już więcej Mariusza? - ZDJĘCIA, WIDEO

To wydarzy się w życiu Mariusza w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Mariusz odejdzie z "M jak miłość", gdy prawda o Kasi w końcu wyjdzie na jaw? Oczywiście, Sanocka będzie robiła wszystko, aby tak się nie stało! Lekarka wciąż będzie sypiać z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), aby ten nie wydał jej zarówno przed obecnym, jak i byłym mężem Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski). A na dodatek spełni jego żądanie i nawet pomoże mu zniszczyć Chodakowskich. Ale to nie wystarczy!

Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że prawda o ojcostwie jej dziecka i tak w końcu wyjdzie na jaw. Wówczas Mariusz przerzuci się na kolejną lekarkę, a na dodatek ukochaną Jakuba, Martynę (Magdalena Turczeniewicz), ale tam już nie będzie miał, co szukać, bo Wysocka nie zostawi go dla niego, jak Karska. Czy wtedy postać Sanockiego zniknie na dobre z "M jak miłość"?

Przegrany Sanocki odejdzie z "M jak miłość"?

Zwłaszcza, że Mateusz Mosiewicz pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wideo z planu, gdzie zdradził, że nagrywa właśnie ostatnie sceny. Jednak aktor wyraźnie zaznaczył, że przed przerwą wakacyjną, co oznacza, że po wakacjach z powrotem wróci na plan, aby tworzyć dla widzów nowe odcinki, a co za tym idzie wcale nie zniknie na dobre!

- Pięknie. Zaraz zaczyna się golden hour. To pole kapusty. Kręcimy. Przed przerwą wakacyjną. Golden hour i widać pana bociana. Gdzie ty jesteś koleżko? Jesteś. Kle kle - zrelacjonował aktor.

Aktor dołączy do grona aktorek, które także pożegnały się już z planem "M jak miłość" przed wakacjami - Amandy Mincewicz, Katarzyny Cichopek i Katarzyny Dąbrowskiej. Wszystko przez to, że niebawem i cała ekipa uda się na spoczynek, aby w pełni energii nagrywać dla widzów kolejne odcinki.

Mateusz Mosiewicz wróci na plan "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, wśród niej nie zabraknie i Mariusza, który pojawi się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, a także i później. Zwłaszcza, że Kasi jeszcze długo uda się okłamywać męża i już nie tylko w sprawie ojcostwa Zosi, ale i swoich zdrad z Aleksandrem.

Jednak obecność Sanockiego w Grabinie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zwiastuje kolejny ciekawy wątek. Co zatem jeszcze wydarzy się w życiu Mariusza? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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M jak miłość. Ostatnie sceny Mariusza w Grabinie. Nie zagra już męża Kasi!