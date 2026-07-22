M jak miłość. Nowa koleżanka Kasi w następnym sezonie! Aneta po zdradzie już nie będzie chciała jej znać? - ZDJĘCIA

Przyjaźń Kasi i Anety zawiśnie na włosku w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nastąpi koniec przyjaźni Kasi i Anety? Bardzo możliwe, że to właśnie tak się skończy. Tym bardziej, że Chodakowska już miała dość ukrywania sekretu Kasi przed Jakubem i Mariuszem.

Zwłaszcza, że jej przyjaciółka nawet nie chciała słyszeć o tym, aby powiedzieć mężom prawdę, bo ta naprawdę słono ją kosztowała. Do tego stopnia, że Sanocka straciła nie tylko wszystkie pieniądze na rzecz Anki, która ją szantażowała, ale także i godność, gdy musiała przespać się z Sowińskim, aby ten jej nie wydał w finale minionego sezonu "M jak miłość.

Sowiński wkroczy między przyjaciółki w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aleksander zażąda od niej jeszcze więcej i zechce, aby pomogła mu załatwić Olka (Maurycy Popiel). Oczywiście, Kasia spełni żądanie szefa, aby ten wciąż trzymał jej sekret w ukryciu i to nawet kosztem tego, że przecież Aneta mogłaby ją wydać, a co gorsza mogłaby jej tego nie wybaczyć.

Ale mimo tego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej bezwzględna Sanocka i tak się na to zdecyduje, con początkowo będzie ją sporo kosztować. Jednak ostatecznie wcale nie będzie długo rozpaczać z powodu swojej decyzji!

Nią Sanocka zastąpi Chodakowską w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kasia znajdzie już sobie nową koleżankę! Paulina Lasota pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Anną Bieżyńską, której w "M jak miłość" jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać. Ale teraz to się zmieni, bo i życie Sanockiej znów wywróci się do góry nogami.

Jednak w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zakłamana, niewierna i bezduszna Sanocka nie zostanie sama, bo będzie mogła liczyć na swoją nową koleżankę, nawet, gdyby i Aneta na dobre by się od niej odwróciła. Szczególnie, że tak jak ona, dziewczyna będzie lekarką, w związku z czym będzie mieć ją u swojego boku i w pracy i poza nią.

- Wpadłam na plotki do Lasotki 🤍 - napisała aktorka.

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