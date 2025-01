M jak miłość. Ryzykowna operacja dziecka Jagody i Tadeusza. Do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, co z ich chorą na serce córką - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1849: Pojednanie Franki i Pawła. Wreszcie dotrze do niego, co stracił - ZDJĘCIA

Choroba dziecka Jagody i Tadeusza w "M jak miłość" ciężką próbą dla ich małżeństwa

Scenarzyści "M jak miłość" znów wystawiają miłość Jagody i Tadeusza na ciężką próbę! Jak mało kto Kiemliczowie zasługują na szczęście, po tych wszystkich tragediach, jakie na nic spadły. Okrutnym zrządzeniem losu radość z oczekiwania na narodziny upragnionego dziecka, córeczki, dla której wybrali piękne imię Dorotka, przerwie diagnoza lekarza kardiologa.

Ta wizyta Jagody i Tadeusza u kardiologa Marka w 1846 odcinku "M jak miłość" przesądzi o operacji

Już w 1846 odcinku "M jak miłość" podczas wizyty Jagody i Tadeusza w szpitalu u doktora Marka (Tomasz Traczyński), przyszli rodzice usłyszą, że na ostatnim badaniu USG widać niepokojący szczegół, że dziecko jest zbyt małe jak na 6. miesiąc ciąży, ale dopiero szczegółowe badania wykażą wadę serca u córki tej pary. Lekarz zatrzyma Jagodę w szpitalu i uprzedzi ciężarną pacjentkę, że operacja chociaż ryzykowna jest jedyną szansą na przeżycie dziecka! Bez niej, córeczka Jagody i Tadeusza może umrzeć jeszcze przed porodem.

Przez cały pobytu Jagody w szpitalu w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Tadeusz będzie wspierał przerażoną żonę, nie okazując przy niej swojego strachu. Widzowie już teraz w "Kulisach serialu M jak miłość" mogą zobaczyć jak Kiemliczowie zniosą to, co przyniesie im los, jak w krytycznym momencie ich miłość da im siłę do walki o życie dziecka.

- Jagoda jest w szoku, w jakimś wycofaniu, w niedowierzaniu, w takim wyparciu wręcz. To przyszło jak grom z jasnego nieba. Trafiło ją prosto w serce. Wszystko było pięknie, wszystko miało być jak w bajce. A tu nagle okazuje się, że czeka ją bardzo poważna i skomplikowana operacja, na którą nie była gotowa psychicznie... - powiedziała Katarzyna Kołeczek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jaki będzie wynik operacji dziecka Jagody i Tadeusza w "M jak miłość"?

Ale gdy niedługo potem w "M jak miłość" dojdzie do operacji dziecka Jagody, Tadeusz też będzie kłębkiem nerwów.

- Ja umieram ze strachu... Nie mogę jej tego okazać, bo obiecałem, że nie spanikuję - powie Tadeusz do Bartka (Arkadiusz Smoleński). Przyjaciel Kiemliczów nie opuści ich w tak trudnym momencie. - Cześć Tadziu, jak jest? Jestem tu z tobą. Będzie dobrze... - pocieszy go Bartek, gdy przybędzie do szpitala.

- Najważniejsza jest nadzieja. Tak jak Tadeusz był przy nim w tych najważniejszych momentach, kiedy to Bartek się rozpadał, tak Bartek teraz wie, że musi być przy Tadeuszu... Musi dać to wsparcie, utwierdzić go w przekonaniu, że jest silny, że przeprowadzi przez to swoją rodzinę - zdradził Arkadiusz Smoleński w "Kulisach serialu M jak miłość".

Czy wadę serca dziecka Jagody i Tadeusza w "M jak miłość" uda się operować i córka urodzi się zdrowa?

Podczas operacji Jagody w "M jak miłość" przestraszony Tadeusz będzie w stałym kontakcie z całą rodziną, z wujkiem Józefem Modrym (Stefan Friedmann) i ojcem żony, Staszkiem (Sławomir Holland). - Jagoda jest jeszcze na sali operacyjnej. Ja nic więcej nie wiem... - zdąży powiedzieć, zanim doktor Marek wyjdzie do niego z sali operacyjnej, by przekazać jaki był finał operacji.

Chociaż te sceny w "M jak miłość" rozegrają się dopiero za nieco ponad miesiąc, to my już wiemy, że operacja dziecka Jagody i Tadeusza zakończy się sukcesem. Ich córka Dorotka zdrowa przyjdzie na świat trzy miesiące później, przed świętami Bożego Narodzenia.