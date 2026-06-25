M jak miłość. Romans Natalki i dyrektora Lipińskiego nie potrwa długo w następnym sezonie? Nie pokazują się już razem na planie - ZDJĘCIA

Jak się skończy romans Natalki i Mikołaja Lipińskiego w "M jak miłość" po wakacjach?

Romans Natalki i Mikołaja Lipińskiego w "M jak miłość" jesienią będzie skazany na porażkę? Trudno jednoznacznie oceniać, co siedzi w głowie i sercu Natalii, bo ona chyba sama nie wie, czego chce i kogo kocha. Długo nie chciała Adama Karskiego, bo była nieszczęśliwie zakochana w Bartku (Arkadiusz Smoleński), który wybrał Dorotę (Iwona Rejzner), a kiedy u boku komendanta policji pojawiła się inna kobieta, Natalka zrobiła się zazdrosna i zaczęło jej na nim zależeć.

Zaręczyny Natalki i Adama przed finałem sezonu "M jak miłość" wskazywały na to, że ona wciąż się waha, że myśli o Mikołaju. A potem kilka razy przekładała datę ślubu. W końcu Karski wyznaczył ostateczny termin - kwiecień, więc w odcinkach "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie przygotowania do ślubu tej pary na pewno ruszą pełną parą. Tylko czy Natalka nie zmieni zdania i nie zostawi Adama dla Lipińskiego?

Zdrada Natalki z Lipińskim w "M jak miłość" i co dalej w nowym sezonie?

Zwiastun "M jak miłość" na jesień to dowód na to, że Natalka dopuści się zdrady, że Lipiński zawróci jej w głowie do tego stopnia, że będzie bliska ucieczki od Karskiego przed ślubem. Jednak nic nie jest jeszcze przesądzone, bo w kręconych właśnie odcinkach wciąż wiele się dzieje między Natalką i Adamem. Nie tylko Dominika Suchecka, ale także Patryk Szwichtenberg pokazują ujęcia z planu serialu z leśniczówki Natalii, także kulisy wspólnych scen. I nigdzie nie widać Mateusza Kościukiewicza.

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Mateusz Kościukiewicz nie zostanie w obsadzie "M jak miłość"?

Fakt, że Mateusz Kościukiewicz po dołączeniu do obsady "M jak miłość" nie publikuje żadnych relacji z planu, nie ujawnia, jak dalej potoczą się losy jego bohatera, też daje sporo do myślenia. Bo gdyby Natalka i Lipiński naprawdę zostali kochankami, a ich romans miał przetrwać, to trudno byłoby im to ukryć przed światem.

Dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" rozstrzygnie się, czy Kościukiewicz zostanie na dłużej w obsadzie, czy produkcja szybko pozbędzie się Lipińskiego.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach