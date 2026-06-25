M jak miłość. Romans Natalki i dyrektora Lipińskiego nie potrwa długo w następnym sezonie? Nie pokazują się już razem na planie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-25 13:50

Sercowe rozterki Natalki (Dominika Suchecka) zdominują następny sezon "M jak miłość". Już zwiastun nowych odcinków wskazuje na to, że dyrektor Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz) zrobi wszystko, by ją zdobyć i nie dopuścić do ślubu Natalii i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg)! Ale czy romans Natalki i Lipińskiego ma szansę przetrwać? Tak naprawdę policjantka wcale nie zna dyrektora szkoły, nic o nim nie wie i być może uległa tylko chwilowej fascynacji. Jedno jedno pewne, aktorzy nie pokazują się teraz na planie nowego sezonu "M jak miłość". Zupełnie jakby Mikołaj zniknął tak nagle, jak się pojawił. Poznaj szczegóły.

Jak się skończy romans Natalki i Mikołaja Lipińskiego w "M jak miłość" po wakacjach?

Romans Natalki i Mikołaja Lipińskiego w "M jak miłość" jesienią będzie skazany na porażkę? Trudno jednoznacznie oceniać, co siedzi w głowie i sercu Natalii, bo ona chyba sama nie wie, czego chce i kogo kocha. Długo nie chciała Adama Karskiego, bo była nieszczęśliwie zakochana w Bartku (Arkadiusz Smoleński), który wybrał Dorotę (Iwona Rejzner), a kiedy u boku komendanta policji pojawiła się inna kobieta, Natalka zrobiła się zazdrosna i zaczęło jej na nim zależeć

Zaręczyny Natalki i Adama przed finałem sezonu "M jak miłość" wskazywały na to, że ona wciąż się waha, że myśli o Mikołaju. A potem kilka razy przekładała datę ślubu. W końcu Karski wyznaczył ostateczny termin - kwiecień, więc w odcinkach "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie przygotowania do ślubu tej pary na pewno ruszą pełną parą. Tylko czy Natalka nie zmieni zdania i nie zostawi Adama dla Lipińskiego? 

Zdrada Natalki z Lipińskim w "M jak miłość" i co dalej w nowym sezonie?

Zwiastun "M jak miłość" na jesień to dowód na to, że Natalka dopuści się zdrady, że Lipiński zawróci jej w głowie do tego stopnia, że będzie bliska ucieczki od Karskiego przed ślubem. Jednak nic nie jest jeszcze przesądzone, bo w kręconych właśnie odcinkach wciąż wiele się dzieje między Natalką i Adamem. Nie tylko Dominika Suchecka, ale także Patryk Szwichtenberg pokazują ujęcia z planu serialu z leśniczówki Natalii, także kulisy wspólnych scen. I nigdzie nie widać Mateusza Kościukiewicza. 

Zobacz też: M jak miłość. Natalka po strzelaninie zdradzi Adama z Lipińskim! Nie weźmie ślubu z Karskim i uwikła się w romans w nowym sezonie - ZWIASTUN

Mateusz Kościukiewicz nie zostanie w obsadzie "M jak miłość"? 

Fakt, że Mateusz Kościukiewicz po dołączeniu do obsady "M jak miłość" nie publikuje żadnych relacji z planu, nie ujawnia, jak dalej potoczą się losy jego bohatera, też daje sporo do myślenia. Bo gdyby Natalka i Lipiński naprawdę zostali kochankami, a ich romans miał przetrwać, to trudno byłoby im to ukryć przed światem.

Dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" rozstrzygnie się, czy Kościukiewicz zostanie na dłużej w obsadzie, czy produkcja szybko pozbędzie się Lipińskiego. 

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

Polecany artykuł:

M jak miłość. To ostatnie chwile Artura z córkami. Agnes i Basia nigdy nie daru…
Kolaż zdjęć przedstawiający dwie sceny z serialu M jak miłość. Po lewej Patryk Szwichtenberg jako Adam Karski obejmuje uśmiechniętą Dominikę Suchecką grającą Natalkę. Po prawej Mateusz Kościukiewicz jako Mikołaj Lipiński spogląda na Natalkę, która stoi do niego tyłem. Na Super Seriale przeczytasz o ich sercowych rozterkach.
Galeria zdjęć 17