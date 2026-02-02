M jak miłość, odcinek 1906: Karski podejdzie Natalkę. Tak Adam wyciągnie od niej, dlaczego go nie chce - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 2.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W poniedziałek w 1906 odcinku "M jak miłość" Adam na dobre rozstanie się z Paulą, która o poranku niespodziewanie zjawi się w jego domu w Grabinie. Tuż po tym jak Karski usłyszy od Natalki, że nie ma co liczyć na wspólne bieganie, trening, który był ich stałym rozkładem dnia.

Adam ostatecznie rzuci Paulę w 1906 odcinku "M jak miłość"

Co prawda Paula spróbuje nastawić Karskiego przeciwko Natalii, wmówić komendantowi policji, że "koleżanka" z pracy tylko się nim bawi i przy tym przekonać go, by dał im drugą szansę, lecz Adam wyjaśni byłej kochance, że ich romans już się zakończył. Grzecznie, lecz stanowczo wyprosi Paulę ze swojego domu, a ona zaczai się na rywalkę przed galerią handlową w Gródku. Tam przebije oponę w aucie Natalki. Nikt jej na tym jednak nie przyłapie.

Szczere wyznanie Karskiego w 1906 odcinku "M jak miłość"

Po rozstaniu z Paulą Karski w 1906 odcinku "M jak miłość" postawi na szczerość wobec Natalii. Domyślając się, że to przez nią policjantka znów trzyma go na dystans, unika kontaktu, choć ostatnio namiętnie się całowali.

- Nie odpowiedziałaś mi na pytanie, czy Paula z tobą rozmawiała i czy to dlatego nie chciałaś się ze mną spotykać? - Tak i tak... - Posłuchaj. To prawda, byłem z Paulą, może raczej spotykaliśmy się. Ale już jakiś czas temu z nią zerwałem. Mam czyste sumienie i jestem wolny. Jakoś to skomentujesz? Że dobrze, że wisi ci to albo że się cieszysz?... Coś?... - Coś… - Tani, cwaniacki wybieg…Na razie!

Pierwsza noc Natalki i Adama Karskiego w 1906 odcinku "M jak miłość"

Następny ruch w 1906 odcinku "M jak miłość" będzie należał do Natalki, która przemyśli sobie wszystko i odważy się zaryzykować. Odwiedzi Karskiego, który tym razem już jej nie wypuści. Para policjantów spędzi razem pierwszą namiętną noc. Tak zacznie się ich sekretny romans.