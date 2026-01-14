M jak miłość, odcinek 1906: Natalka i Adam w końcu razem! Karski postawi sprawę jasno i od razu wylądują w łóżku - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 2.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zostając kochanką Adama Paula chciała za wszelką cenę utrzymać tę relację. W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” posunie się do tego, by spotkać się z Natalką i nakazać jej utrzymać dystans wobec Karskiego. A ona nie zaoponuje...

Karskiemu nie uda się zerwać z Paulą w 1906 odcinku "M jak miłość"?

Adam od dawna marzy o Natalce, jednakże ona ciągle wydaje się niezdecydowana, chociaż o Bartku (Arkadiusz Smoleński) raczej w końcu udało się jej zapomnieć. Pauli Karski nie traktował poważnie, ale ona chyba nie zdawała sobie z tego sprawy. W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” spróbuje z nią zerwać, ale stanie się celem jej ataku zazdrości.

Natalka i Adam zostaną kochankami w 1906 odcinku „M jak miłość”

Pauli w 1906 odcinku "M jak miłość" jednak nie uda się okręcić sobie wokół palca komendanta policji. Jej wybuch zazdrości nie zrobi na Adamie wrażenia. Zwłaszcza że nie będzie to pierwszy raz, kiedy przekona się o tym, jaki charakter ma kochanka. Kilka razy z nią zrywał i w końcu będzie mógł otwarcie i szczerze przyznać Natalce w odcinku 1906. serialu „M jak miłość”:

- To prawda, byłem z Paulą, czy może raczej... spotykaliśmy się. Ale już jakiś czas temu z nią zerwałem. Mam czyste sumienie i… jestem wolny. Może to jakoś... skomentujesz? Że dobrze, że wisi ci to... albo że się cieszysz?... Coś?...

- Coś… - odpowie prowokująco Mostowiaczka.

- Tani, cwaniacki wybieg… Teraz piłka jest po twojej stronie boiska…

I Natalka rzeczywiście ją przejmie, wreszcie doprowadzając ich grę do finału - w sypialni:

- Cholernie długo kazałaś mi na siebie czekać... Warto było… - przyzna Karski w łóżku.

Teraz mogą rozpocząć kolejny etap ich relacji. Taki obrót spraw na pewno uszczęśliwi Hanię (Wiktoria Basik), która od dawna robiła wszystko, by połączyć mamę z Adamem.

Przypomnijmy, że w "M jak miłość" Natalię i Karskiego wiele łączy. Ona wychowywała się w domu dziecka w Józefowie. Potem została adoptowana przez Hankę (Małgorzata Kożuchowska) i Marka (Kacper Kuszewski) Mostowiaków. W tym samym domu dziecka wychował się też Adam. Spędził w domu dziecka dwa lata po tym, jak stracił oboje rodziców, a rodzina go nie przygarnęła. Wstydzi się tego i nie chce, żeby ktoś z jego podwładnych się o tym dowiedział. Mostowiaczka i Karski pasują do siebie i będą dobrze się rozumieć.