M jak miłość, odcinek 1906: Była kochanka Karskiego nie da mu spokoju! Tak Paula oczerni Natalkę - WIDEO

Zakochany Adam Karski w 1906 odcinku "M jak miłość" znów przeżyje rozczarowanie. Bo Natalka po ostatniej konfrontacji z Paulą postanowi się od niego odsunąć. Za bardzo weźmie sobie do serca słowa kochanki policjanta, że z nią i tak nie wygra. Nic dziwnego, że Karski będzie coraz bardziej zdezorientowany, nie wiedząc, jak długo Natalia będzie prowadziła z nim okrutną grę, bojąc się zaangażować w poważny związek.

Paula będzie nachodzić i śledzić Adama Karskiego w 1906 odcinku "M jak miłość"

Ale większym problemem Karskiego w 1906 odcinku "M jak miłość" będzie też Paula, która nie przyjmie do wiadomości tego, że Adam wybrał Natalię. Po raz kolejny brunetka zaskoczy go odwiedzinami, wprosi się do jego domu, a kiedy policjant próbuje z nią zerwać, wybuchnie nagle zazdrością. Oczerni Natalkę, zrobi z niej wyrachowaną intrygantkę, która ma gdzieś jego uczucia.

- Ona się tobą bawi... A ja cholera się w tobie zakochałam... - miłosne wyznanie Pauli w 1906 odcinku "M jak miłość" przerazi Adama, który zobaczy obłęd w jej oczach.

M jak miłość. Natalka i Karski będą razem! Ona stanie na drodze do ich szczęścia

- Paula jest kobietą bardzo temperamentną, co na początku mogło intrygować Adama, ale po czasie zdał sobie sprawę, że taką pełnię uczucia i całą paletę tego, co może człowiek ofiarować, znajdzie w Natalii - powiedział Patryk Szwichtenberg w "Kulisach serialu M jak miłość". - Paula na pewno jest znakiem ostrzegawczym, uświadamiającym, że można być zdecydowanym, że można wiedzieć, czego się chce... - dodała Dominika Suchecka.

Natalka i Adam Karski zostaną kochankami w 1906 odcinku "M jak miłość"

Czy w 1906 odcinku "M jak miłość" Paula osiągnie swój cel i nie dopuści do tego, żeby Natalka i Adam Karski byli razem? Niezupełnie, choć zacznie śledzić zakochanych, obserwować ich z ukrycia, to ich nie powstrzyma przed tym, by spędzili razem pierwszą namiętną noc. Po wielu miesiącach podchodów policjanci z Lipnicy zostaną kochankami.