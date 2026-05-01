M jak miłość, odcinek 1930: Natalka po zaręczynach z Adamem dostanie czułą wiadomość od Mikołaja. Znów oszuka Karskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka w 1930 odcinku "M jak miłość" poczuje zamieszanie w swoim życiu uczuciowym. Niby kocha Adama, ale jednak skusi się na wyjście z Lipińskim. I to wszystko tuż przed zaręczynami, które oczywiście przyjmie. Wypad z Mikołajem to nie tylko przyjacielska rozmowa przy kawie, mężczyzna wyraźnie daje znać, że policjantka nie jest mu obojętna. Mało tego, podczas spotkania złapie ją za ramię, będą się wspólnie śmiali, a rozmowa pójdzie w zaskakująco dobrą stronę. Czy Adam byłby zachwycony faktem, jak dobrze przyszła żona bawi się z innym?

Zaręczyny Natalki i Adama w cieniu randki z innym

Mostowiaczka nie będzie spodziewała się, że w domu czeka na nią pierścionek. Faktycznie wyjdzie z Lipińskim na spotkanie, o którym długo nie zapomni. Po powrocie do domu przyjmie oświadczymy Karskiego, natomiast jeszcze tego samego dnia otrzyma smsa od Mikołaja. Mężczyzna jakby wyczuł, że to wcale nie koniec.

Dziwna wiadomość od Mikołaja w 1930 odcinku "M jak miłość"

Warto było czekać... Musimy to powtórzyć - przeczyta Natalka.

Lipiński chyba ma nadzieję na dalszy rozwój znajomości z Natalką. Ona sama wydaje się coraz bardziej gubić w tym, co i do kogo czuje. Niby przyjmie oświadczyny Karskiego, ale widać będzie, że sama czuje się niepewnie co do swoich odczuć i emocji.