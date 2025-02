M jak miłość

M jak miłość. Romans Kasi z Mariuszem będzie tylko chwilowy? Aneta doradzi jej, by ratowała małżeństwo - ZDJĘCIA, WIDEO

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) jeszcze bardziej zatraci się w romansie z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), a ich relacja nabierze rumieńców. Choć początkowo miało być to tylko niewinne spotkanie, emocje wezmą górę i Kasia całkowicie straci nad sobą kontrolę. Nie będzie już myślała o swoim mężu, Jakubie (Krzysztof Kwiatkowski) i choć będzie wyglądała na szczęśliwą przy dawnej miłości, nie wszyscy będą w stanie patrzeć na jej wybryki. W najnowszych kulisach "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) nie wytrzyma dłużej i postanowi wkroczyć do akcji! Chodakowska dobrze zna Kasię i wie, że jej uczucia do Mariusza nie mogą się równać z tym, co łączy ją z Jakubem. Postanowi zrobić wszystko, by przemówić przyjaciółce do rozsądku, zanim będzie za późno! Czy to się uda? Zobacz nasze WIDEO oraz ZDJĘCIA!