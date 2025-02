M jak miłość, odcinek 1853: Aneta powie Jakubowi o zdradzie Kasi? Będzie miała dosyć jej kłamstw - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aneta powie Jakubowi całą prawdę o zdradzie Kasi? W 1853 odcinku "M jak miłość" sprawy romansu lekarki wymkną się spod kontroli. Początkowo był to flirt z dawnym ukochanym, który wylądował w klinice i potrzebował pomocy. Od początku było jednak jasne, że architekt budzi w lekarce silne emocje. Niby próbowała powstrzymać kwitnące uczucie, flirty i czułe słówka, ale koniec końców doszło do zdrady! Kasia i Mariusz pocałowali się, a to dopiero początek ich historii... Szkoda tylko, że to wszystko odbywa się za plecami nieświadomego Jakuba.

Kasia powie Anecie, że kocha Mariusza!

Fizyczny pociąg to jedno, ale w 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia przyzna się Chodakowskiej, że dawne uczucia odżyły z podwójną siłą. Wyzna szczerze, że kocha Mariusza!

- Nie mogę przestać o nim myśleć, śni mi się w nocy! - powie rozanielona Kasia, zupełnie jakby była wolną nastolatką, a nie zamężną kobietą, która przysięgała wierność do męża. Aneta od początku nie była zachwycona kierunkiem, w którym zmierza Kasia. Słusznie przewidziała następstwo flirtu w klinice. Chodakowska mówiła Kasi, że to się źle skończy... Raczej trudno mówić, że się pomyliła.

Aneta powie Jakubowi o romansie Kasi?

Chodakowska nie pogratuluje koleżance promiennego uczucia, które nagle wybuchło w jej sercu. Na wieść o zakochaniu Kasi zareaguje chłodno i z dystansem. Od razu pomyśli o zdradzanym Karskim.

- Jakub wie? Czego ty chcesz? - ostro zapyta Aneta w 1852 odcinku "M jak miłość". Nie pozwoli, by Kasia robiła z Jakuba głupiego. Ona jedna pomyśli, jak poczuje się detektyw, kiedy odkryje prawdę.

Czy Aneta będzie na tyle zniesmaczona całą sprawą ze zdradą Kasi, że wyzna Jakubowi prawdę? Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" detektyw sam wyczuje, że coś jest nie tak. Zacznie śledzić żonę, która nieświadoma sprawdzania, umówi się z Mariuszem...