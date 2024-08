M jak miłość

M jak miłość. Ona zagości w wątku Chodakowskich na dłużej? Kim jest tajemnicza postać? - ZDJĘCIA

Kolejna nowa bohaterka dołączy do "M jak miłość" w nadchodzącym sezonie serialu?! Przez okres wakacji podawaliśmy nazwiska aktorów, które zagoszczą w obsadzie w kolejnych odcinkach hitu TVP2. Tym razem wypłynęła następna osoba, pojawiająca się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach. Chodzi o pewne sceny w szpitalu... Co ciekawe, ta postać wzięła epizodyczny udział w poprzednich odcinkach "M jak miłość". Kim jest tajemnicza postać i co wiadomo na temat aktorki, która wystąpi w hicie TVP? Podajemy, co już wiadomo!