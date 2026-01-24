M jak miłość, odcinek 1910: Hania znowu w akcji! Zrobi wszystko, by nakłonić Natalkę i Adama do ujawnienia romansu przed rodziną – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Hania od dawna robiła wszystko, by połączyć mamę z Adamem – od kiedy zrozumiała, że ona i Bartek (Arkadiusz Smoleński) nigdy nie będą razem. Taką decyzję podjęła w ubiegłym roku w Dzień Matki. Jej marzenie się spełni.

Natalka i Adam razem w odcinku 1906. serialu „M jak miłość”

W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” Adam powie Natalce, że okres spotykania się z Paulą (Marcelina Kieres) ma już za sobą i że z nią zerwał. Jest wolny i teraz decyzja należy do niej. Mostowiaczka wreszcie postanowi – teraz albo nigdy. Z Karskim zostaną kochankami. Adam przyzna w finale odcinka, że musiał na to czekać bardzo długo, ale było warto.

Nowy pomysł Hani w odcinku 1910. serialu „M jak miłość”

Natalia i Adam w końcu będą mogli być razem szczęśliwi. Okaże się, że kiedy tylko oboje – w tym samym czasie – dadzą sobie zielone światło, ich uczucie rozkwitnie. Uradowana będzie także Hania, która z radością będzie patrzeć na swoją szczęśliwą, kochaną mamę. W odcinku 1910. serialu „M jak miłość” nie będzie mogła sobie odmówić, by nie postarać się jeszcze podkręcić tego niemal idyllicznego, rodzinnego szczęścia. Zdecyduje się na kolejną ingerencję w swoim stylu. Zacznie nakłaniać mamę i Karskiego, by przestali trzymać swój związek w tajemnicy i ogłosili go wszystkim bliskim. I to chyba wcale nie będzie zły pomysł, biorąc pod uwagę tragedię Franki i Pawła (Rafał Mroczek), która wydarzyła się ledwie miesiąc wcześniej. Takie wieści byłyby wreszcie czymś pozytywnym w zalewie dramatów, jakie spotykają Zduńskich i Mostowiaków.