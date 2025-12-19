M jak miłość, odcinek 1899: Rogowski nie przyzna się Basi, jaką tajemnicę ma przed Marysią - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Chociaż Basia w 1899 odcinku "M jak miłość" nie ujawni ojcu sekretu Agnes, że jest jego biologiczną córką, to Rogowski zacznie się domyślać, że zachowanie nastolatki jest związane ucieczką młodej Niemki z Grabiny. Spróbuje się skontaktować z Agnes, ale pozostawi jej tylko wiadomości na poczcie głosowej. Nie wiedząc ani gdzie jest córka Elsy, zmarłej ukochanej Artura z czasów studiów, ani też co teraz planuje zrobić.
Basia dochowa sekretu Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość"
Kolejna kłótnia Basi i Michała w 1899 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Rogowski zabierze córkę na ryby nad rzekę, by szczerze z nią porozmawiać o tym, co się dzieje. Ale Basia uzna, że musi być lojalna wobec Agnes, musi dochować jej sekretu, bo to przyrodnia siostra powinna powiedzieć mu, że jest jej biologicznym ojcem.
- Co wy się tak cały czas kłócicie z Michałem?
- Dowiedziałam się czegoś o... koleżance. I obiecałam, że nikomu nie powiem. Może przez to trochę dziwnie się zachowuję i Michał myśli, że go zdradzam albo chcę z nim zerwać...
- To chyba rozumiem, bo faktycznie ostatnio nie jesteś sobą... Lojalność wobec koleżanki jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest lojalność wobec osoby, z którą jesteś w związku - poradzi córce Rogowski.
- A ty nie masz żadnych tajemnic przed mamą?
- Może trochę... Nieistotnych zupełnie... Tylko nie mów jej o tym... - przyzna Artur.
Pożegnalna wiadomość Agnes do Artura w 1899 odcinku "M jak miłość"
W finale 1899 odcinka "M jak miłość" Agnes napisze do Rogowskiego pożegnalnego SMS-a.
"Artur, podjęłam decyzję, wyjeżdżam do Stanów. Koleżanka pomoże mi tam znaleźć pracę. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Ściskam mocno".
Od razu jej odpisze na tę wiadomość:
"Powodzenia Agnes, dbaj o siebie i odzywaj się czasem."
Rogowski w 1899 odcinku "M jak miłość" poprosi Agnes, żeby została w Polsce i nazwie ją córką
Ale zaraz potem zadzwoni do córki Elsy i nagra jej wiadomość na poczcie głosowej.
"To znowu ja. Ja oczywiście wiem, że nie mam żadnego prawa, żeby ci udzielać jakichkolwiek rad, ale uważam, że ten wyjazd jest błędem. Nawet jak wyjedziesz, to będziesz się nadal bała. Zostań tu w Polsce. Problem z Martinem na pewno da się jakoś rozwiązać. Przecież wiesz, że we wszystkim ci pomogę. Bo ja sobie zdaję sprawę, że jesteśmy dla siebie zupełnie obcymi ludźmi, ale po prostu mi na tobie zależy. Może dlatego, że gdyby ta sytuacja z Elsą się inaczej potoczyła, w sumie mogłabyś być moją córką".