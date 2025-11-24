M jak miłość, odcinek 1893: Misiek uratuje Lenkę przed Grześkiem! Pozbędzie się jej niewiernego i kłamliwego chłopaka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1893 odcinku "M jak miłość" Lenka w końcu dowie się o zdradzie Grześka! Tyle tylko, że nie od niego samego, a jego nowej dziewczyny Julity, przed którą już wcześniej ostrzegała ją Sara (Nadia Smyczek)! I choć w pierwszej chwili Zduńska nie uwierzyła swojej przyjaciółce, gdyż głupio ufała swojemu chłopakowi, to niestety boleśnie przekona się o tym, że to jednak ona miała rację!

Zdradzamy, że w 1893 odcinku "M jak miłość" Zduńska zobaczy wspólne zdjęcie swojego chłopaka i Julity w Internecie, które dziewczyna nie bez powodu zamieści. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl jeszcze każe Lence odczepić się od Grześka i zacznie jej grozić, a na dodatek jeszcze ją upokorzy.

I wówczas zapłakana dziewczyna od razu zerwie z niewiernym i kłamliwym chłopakiem i cała we łzach wróci na Deszczową, czym zszokuje Krysię (Hanna Mikuć) i Marysię (Małgorzata Pieńkowska), które od razu zauważą, że stało się coś złego.

Misiek odciągnie Grześka od skrzywdzonej przez niego Lenki w 1893 odcinku "M jak miłość"!

I oczywiście, w 1893 odcinku "M jak miłość" się nie pomylą, a na dodatek szybko dowiedzą się co! A wszystko przez to, że tuż za Lenką, na Deszczową przybiegnie też i Grzesiek, którego jednak dziewczyna nie wpuści do środka! A na jego widok od razu ucieknie! Mimo iż chłopak zacznie ją błagać, aby go wysłuchała, ale ona będzie nieugięta!

- Lena, proszę daj mi porozmawiać! - poprosi ją chłopak.

- Nie dotykaj mnie! - zarządzi Lenka, po czym zamknie mu balkon przed nosem.

- Daj mi to wyjaśnić! - Grzesiek nie odpuści.

I wtedy w 1893 odcinku "M jak miłość" do akcji wkroczy Misiek. Młodszy brat Lenki odciągnie jej niewiernego i zakłamanego chłopaka od balkonu i da mu jasno do zrozumienia, aby stąd spadał!

- Ona nie chcę z tobą rozmawiać! Czego nie rozumiesz? - powie stanowczo Misiek.

Już nikt nie pomoże zdradzieckiemu i zakłamanemu Grześkowi w 1893 odcinku "M jak miłość"!

W 1893 odcinku "M jak miłość" Grzesiek postanowi jeszcze chwycić się ostatniej deski ratunku w osobie Marysi, w której ramiona wpadnie zrozpaczona Lenka. Ale nawet Rogowska już mu nie pomoże i powtórzy mu tylko, co wcześniej nakaże mu zrobić Misiek!

I w tej sytuacji w 1893 odcinku "M jak miłość" chłopak już nie będzie miał wyjścia, bo już nikogo nie będzie miał po swojej stronie. Szczególnie, że nawet mimo jego wysiłków, zraniona, zdradzona i upokorzona Lenka zdania nie zmieni!