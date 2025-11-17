M jak miłość, odcinek 1893: Lenka nie wybaczy Grześkowi zdrady! Już nawet Marysia mu nie pomoże - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1893 odcinku "M jak miłość" Grzesiek postanowi zrobić wszystko, aby odzyskać Lenkę, która z nim zerwie, gdy w końcu dowie się o jego zdradzie z Julitą! Zdradzamy, że Zduńska zobaczy ich wspólne zdjęcia w Internecie, dzięki czemu boleśnie przekona się o tym, że Sara (Nadia Smyczek) jednak miała co do nich rację. A żeby tego było mało, to jeszcze nowa dziewczyna jej chłopaka każe jej się od niego odczepić, również okrutnie ją przy tym upokarzając. I wówczas zrozpaczona, zdradzona, oszukana i poniżona córka Kingi i Piotrka już nie będzie mieć wyboru.

Tyle tylko, że w 1893 odcinku "M jak miłość" skruszony chłopak na to nie pozwoli i jak podaje swiatseriali.interia.pl zjawi się na Deszczowej, aby w końcu szczerze porozmawiać z Lenką i ją odzyskać. Ale to wcale nie będzie łatwe, bo Zduńska już nie będzie chciała go znać, a co dopiero z nim rozmawiać! Jednak i on tak łatwo nie odpuści i zacznie wykrzykiwać:

- Proszę cię, porozmawiaj ze mną, pozwól mi wytłumaczyć... Lenka! Otwórz! To nie jest tak, jak myślisz... Julita to wszystko ukartowała, zrobiła to specjalnie! Dałem się zmanipulować... - wyzna jej Grzesiek.

Misiek i Marysia przepędzą niewiernego i kłamliwego Grześka w 1893 odcinku "M jak miłość"!

Ale te słowa w 1893 odcinku "M jak miłość" nie sprawią, że Lenka jednak zmieni zdanie i go wpuści! A wręcz przeciwnie, gdyż wypuści do niego swojego młodszego brata Miśka (Aleksander Bożyk), aby go popędził!

- Lenka nie chce z tobą gadać! Czego nie rozumiesz?... Spadaj stąd! - chłopak postawi sprawę jasno.

Jednak mimo tego w 1893 odcinku "M jak miłość" Grzesiek się nie ugnie i postanowi sięgnąć już ostatniej deski ratunku w postaci Marysi, która także będzie na Deszczowej. Ale nawet i na nią już nie będzie miał, co liczyć, gdyż po tym wszystkim nawet Rogowska mu nie pomoże!

- Bardzo panią proszę... Niech pani przekona Lenkę, ja muszę jej wyjaśnić... - poprosi ją Grzesiek.

- Przykro mi, Lenka nie chce z tobą rozmawiać... I powinieneś to uszanować! - odpowie mu stanowczo Marysia.

Jak dalej zachowa się Grzesiek w 1893 odcinku "M jak miłość"?

Co w tej sytuacji w 1893 odcinku "M jak miłość" zrobi Grzesiek? Czy pójdzie za radą Miśka i Marysi i odpuści? A może postanowi jednak walczyć o swoją dziewczynę i udowodnić jej, że to wszystko to jednak nieprawda? Szczególnie, że przecież już raz padł ofiarą jej zazdrosnych koleżanek, które także wmówiły jej, że chłopak ją zdradza i wstawiły na to sfabrykowane zdjęcia.

Jednak w tym przypadku w 1893 odcinku "M jak miłość" nie będzie dokładnie tak samo, gdyż Grzesiek przecież faktycznie spotkał się z Julitą, a nawet ją całował! Czyżby po czasie zrozumiał swój błąd? A może faktycznie uległ jakieś manipulacji Julity? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy już niebawem!