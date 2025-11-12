M jak miłość, odcinek 1893: Aresztowana Magda szybko nie wyjdzie na wolność! Wysiłki Piotrka w niczym już nie pomogą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1893 odcinku "M jak miłość" policja wciąż będzie prowadzić śledztwo w sprawie defraudacji aż miliona złotych z konta fundacji Magdy, o co prezes Baczewski (Arkadiusz Głogowski) otwarcie oskarży właśnie Budzyńską. Oczywiście, nic takiego nie będzie miało miejsca, ale Jan zrobi to w porozumieniu z Błażejem Święcickim (Adrian Budakow), bratem Kazimierza (Artur Paczesny), który już wcześniej obieca swojej sąsiadce zemstę. I niestety ta będzie mieć miejsce!

Tym bardziej, że w 1893 odcinku "M jak miłość" aresztowana Magda szybko nie wyjdzie na wolność i nie spędzi w areszcie jedynie 48 godzin, bo sprawa będzie za bardzo poważna. Do tego stopnia, że po zabezpieczeniu dowodów przez policję, w grę wejdą już potem prokuratura z sądem, które także nie będą Budzyńskiej zbyt przyjazne!

Sąd zatrzyma Magdę w areszcie, mimo wysiłków Piotrka w 1893 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1893 odcinku "M jak miłość" to właśnie sąd zadecyduje o tym, aby zatrzymać Magdę w areszcie na dłużej! I choć Piotrek będzie robił wszystko, aby to powstrzymać, to niestety jego wysiłki pójdą na marne, gdyż sędzia nic sobie z nich nie zrobi. A co gorsza, nie zmieni swojej decyzji, przez co jego argumenty nie będą mieć racji bytu.

I to w 1893 odcinku "M jak miłość" kompletnie załamie Magdę, która przecież będzie niewinna, z czego doskonale będą zdawać sobie sprawę jej najbliżsi. I z tego względu nie przestaną się o nią martwić. Szczególnie, że przecież Budzyńska będzie mieć problemy z sercem, przez co zaczną się bać, jak one może to wszystko znieść!

Andrzej też trafi do aresztu w 1893 odcinku "M jak miłość"?

A najbardziej w 1893 odcinku "M jak miłość" będzie niepokoił się o to Andrzej, który będzie gotowy na wszystko, aby tylko zobaczyć swoją ukochaną żonę. Do tego stopnia, że zdecyduje się działać nawet nie do końca legalnie, aby tylko na chwilę spojrzeć na Magdę i okazać jej swoje wsparcie.

I na szczęście, w 1893 odcinku "M jak miłość" mu się to uda! Ale czy i jego nie spotkają za to prawne konsekwencje? Czy Budzyński także trafi do aresztu? I kiedy w końcu Budzyńska z niego wyjdzie? A może jej los już będzie przesądzony? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!