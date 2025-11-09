M jak miłość, odcinek 1893: Andrzej złamie prawo, by zobaczyć aresztowaną Magdę! Sąd nie wypuści jej na wolność - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-11-09 9:32

W 1893 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) nie wyjdzie z aresztu, bo policja nadal nie zakończy śledztwa w sprawie kradzieży pieniędzy, miliona złotych darowizny dla jej fundacji. Sąd zatrzyma Budzyńską za kratkami i na nic się zdadzą wysiłki jej adwokata Piotrka (Marcin Mroczek), żeby ją uwolnić. Zdesperowany Andrzej Budzyński w 1893 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, by zobaczyć się z Magdą, gotów nawet działać nielegalnie, złapać prawo. Na tym koszmar Magdy wcale się nie skończy. Będzie groziło jej długie więzienie! Czy pójdzie siedzieć na lata? Poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowanie Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość", oskarżenie jej o kradzież pieniędzy fundacji dla dzieci, będzie misternie zaplanowaną intrygą, za którą stoi haker Błażej Święcicki (Adrian Budakow), jego starszy brat, który siedzi w więzieniu, Kazimierz Święcicki (Artur Paczesny) oraz ich wspólnik, prezes Jan Baczewski (Arkadiusz Głogowski).

Jak Święcicki i prezes Baczewski w 1892 odcinku "M jak miłość" wrobią Magdę w kradzież pieniędzy fundacji?

Ten ostatni przeleje na konto fundacji Magdy milion złotych darowizny, a później oskarży ją zawłaszczenie dotacji, którą wpłacił dla potrzebujących dzieci. Jak to się stanie, że pieniądze znikną z konta? Załatwi to młody Święcicki, który znów włamie się do komputera Magdy, a także na rachunek bankowy fundacji. 

Zatrzymana przez policję Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" trafi na przesłuchanie, a potem do aresztu. Niestety Andrzej nie zdoła uratować żony przed odsiadką. Nic nie wskóra też jej adwokat Piotrek Zduński. Tak przebiegnie zemsta odsiadującego wyrok więzienia Święcickiego i jego brata.

Magda w 1893 odcinku "M jak miłość" nie wyjdzie z aresztu! Piotrek nic nie zdziała

Magda w 1893 odcinku "M jak miłość" znajdzie się w naprawdę ciężkiej sytuacji, a szanse na jej uwolnienie z aresztu będą niewielkie. Mimo wysiłków Piotrka, który spróbuje przekonać prowadzącego śledztwo policjanta Przewrockiego (Remigiusz Jankowski), że Budzyńska nie musi siedzieć za kratkami, bo jest prawniczką i będzie współpracowała z policją aż do wyjaśnienia sprawy kradzież darowizny dla fundacji. Nie przyzna się do winy, że to ona przywłaszczała milion złotych. 

Czy Budzyński w 1893 odcinku "M jak miłość" znajdzie sposób, jak uwolnić Magdę z aresztu?

Odsiadka Magdy w areszcie w 1893 odcinku "M jak miłość" będzie nie do zniesienia dla Andrzeja, który nie poradzi sobie z tym, że żona została niesłusznie oskarżona, że postawiono jej poważne zarzuty i może spędzić za kratkami wiele tygodni, a może nawet miesięcy! Budzyński zrobi wszystko, by spotkać się z Magdą, pocieszyć ukochaną, zapewnić, że tak jej nie zostawi. Andrzej będzie też gotów nawet złamać prawo, żeby ustalić, kto wrobił Magdę w kradzież. 

Sąd zatrzyma Magdę za kratkami w 1893 odcinku "M jak miłość" na czas śledztwa policji!

Decyzja sądu w 1893 odcinku "M jak miłość" nie pozostawi złudzeń - Magda zostanie w areszcie do czasu zakończenia śledztwa policji, zabezpieczenia śladów na koncie fundacji i zebrania dowodów. 

