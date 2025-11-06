M jak miłość, odcinek 1892: Magda oskarżona o kradzież pieniędzy fundacji. Aresztują ją wskutek zemsty Święcickiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowanie Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość" będzie efektem zemsty Błażeja, który na polecenie swojego brata, Święcickiego, chce ją zniszczył! Jak do tego dojdzie?

Sprytny, zawistny haker zaczął od włamania do komputera Budzyńskiej, przejrzenia dokumentów i finansów jej fundacji dla dzieci! Ale na tym młody Święcicki nie poprzestanie, bo dogadał się w tej sprawie z prezesem Janem Baczewskim, właścicielem dużej firmy elektronicznej. To właśnie obiecał fundacji Magdy milion złotych darowizny! Bez sprawdzenia tajemniczego darczyńcy, Magda postanowiła przyjąć te pieniądze. I gorzko tego pożałuje!

Prezes Baczewski w 1892 odcinku "M jak miłość" oskarży Magdę o kradzież miliona złotych darowizny dla fundacji

Już w 1892 odcinku "M jak miłość" prezes Baczewski zgłosi na policję, że Magda ukradła pieniądze fundacji, że dopuściła się przekrętu na gigantyczną skalę. To będzie kłamstwo, które pomoże Baczewskiemu w realizacji intrygi ukartowanej przez hakera Święcickiego.

- Przelałem na jej konto znaczną sumę pieniędzy, ustaliliśmy harmonogram zagospodarowania tych środków... Niestety, żadne środki do tej pory nie trafiły do podopiecznych fundacji. Obawiam się, że wpłacone przeze mnie pieniądze zostały najzwyczajniej w świecie zdefraudowane! - zarzuci Magdzie darczyńca, cytowany przez portal światseriali.interia.pl.

Magda aresztowana w 1892 odcinku "M jak miłość"! Piotrek będzie jej obrońcą

Śledztwo policji w 1892 odcinku "M jak miłość" ruszy błyskawicznie, bo w grę będzie wchodziła kradzież miliona złotych. Bank zablokuje konto fundacji, a do domu Budzyńskich wkroczy policja, która zatrzyma Magdę i zamknie ją w areszcie! Przerażony Andrzej (Krystian Wieczorek) nie zdoła temu zapobiec, ale dość szybko załatwi żonie adwokata, którym zostanie Piotrek Zduński.

Na jak długo zamkną Magdę w areszcie w 1892 odcinku "M jak miłość"?

Jaki zarzut usłyszy aresztowana Magda w 1892 odcinku "M jak miłość"? Podczas zatrzymania przez policjanta, aspirant Przewrockiego (Remigiusz Jankowski), usłyszy, że chodzi o nieprawidłowości w Fundacji Dla Dzieci i Młodych Dorosłych. Funkcjonariusz uprzedzi Magdę, że aż do wyjaśnienia w areszcie spędzi co najmniej 48 godzin, więc ze względu na chorobę serca musi wziąć ze sobą leki.

Mimo interwencji Piotrka, który w 1892 odcinku "M jak miłość" będzie z Magdą na komisariacie policji, aspirant Przewrocki nie zgodzi się, żeby Budzyńska odpowiadała na przedstawione jej zarzuty z wolnej stopy.

- Dlaczego moja klientka nie może stawić się dobrowolnie na wezwanie? Przecież nie zamierza się ukrywać - zapewni policjanta Piotrek.

Ponieważ Magda zostanie oskarżona o kradzież miliona złotych z konta fundacji, więc to bardzo poważny zarzut, policja nie będzie miała dla niej litości.

- Mamy 48 godzin, żeby zabezpieczyć dowody w sprawie... O reszcie zdecyduje prokurator i sąd! - wyjaśni Przewrocki.