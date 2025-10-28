M jak miłość, odcinek 1885: Magda przyjmie dla fundacji milion złotych dotacji. Nie domyśli sie, że to intryga Święcickiego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Prawdziwe kłopoty Magdy dopiero się zaczną w 1885 odcinku "M jak miłość". Do tej pory miała nadzieję, że wszystko co złe już dawno za nią. Święcicki, pijak z Grabiny, któremu Budzyńska podpadła, kiedy broniła przed nim osieroconych dzieci, Kacpra (Bartosz Ziewiec) i jego sióstr, nie odpuści swojej zemsty. Chciał zabić Magdę, lecz trafił do więzienia. Z pomocą młodszego brata, hakera Błażeja, zrobi jednak wszystko, by zniszczyć znienawidzoną właścicielkę siedliska.

Kolejne włamania do komputera Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość"

To właśnie on stoi za włamaniami do komputera Magdy, za dalszymi problemami pensjonatu w Grabinie, który mimo pięknej pogody świeci pustkami. Niestety Magda nie zorientuje się, że oprócz jednego Święcickiego za kratkami ma też drugiego wroga i to o tym samym nazwisku.

Przy każdej okazji w 1885 odcinku "M jak miłość" Błażej będzie szperał w komputerze Budzyńskiej, przeglądał ważne dokumenty i fakty pensjonatu, obmyślając w jaki sposób zrujnować siedlisko i tym samym Magdę! Także on będzie wypisywał na forum pensjonatu pełne jadu i złośliwości kłamliwe opinie na temat pobytu w siedlisku.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1885: Kinga dowie się, jak Hoffman skrzywdził własną córkę! Nie była jego jedyną ofiarą - ZDJĘCIA

M jak miłość ZWIASTUN. Kinga w pułapce strachu! Sara weźmie na siebie winę za napaść Hoffmana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Błażej odczuwa nieskrywaną satysfakcję. Na pewno poczucie władze, jakie ma przy swoich komputerach daje Błażejowi ogromną pewność siebie. Chęć zemsty i poczuje władzy może się absolutnie wymknąć Błażejowi spod kontroli. Trochę namieszamy w życiu państwa Budzyńskich... - zapowiedział Adrian Budakow w "Kulisach serialu M jak miłość".

Fundacja Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" dostanie milion złotych dotacji

Czujności Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" nie wzbudzi nawet darowizna dla jej fundacji - milion złotych, które przeleje na konto niejaki Jan Baczewski. Budzyńska będzie w takiej euforii, że od razu podzieli się "dobrą" nowiną z Kingą (Katarzyna Cichopek), która pomaga jej w prowadzeniu fundacji. Gdy biznesmen wspomni o milionie złotych dla fundacji, Magda postanowi przyjąć pieniądze przyjąć.

- Jakiś człowiek chce przekazać fundacji pieniądze! Milion złotych, rozumiesz?! - powie z niedowierzaniem Magda.

Budzyńscy w 1885 odcinku "M jak miłość" nie sprawdzą kim jest darczyńca, Jan Baczewski!

Gigantyczna darowizna dla fundacji Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" nie wzbudzi też podejrzeń Andrzeja, który nawet nie sprawdzi, kto się kryje za darczyńcą o nazwisku Baczewski. W ten sposób Budzyńska przyjmie milion złotych i tak zaczną się jej kolejne problemy. Bo przecież "hojny" gest hakera Błażeja nie ma nic wspólnego z pomocą dzieciom.

Magda nie będą świadomi, że Baczewski współpracuje po cichu z Błażejem Święcickim, że obaj zastawili na nią pułapkę. Jaką intrygę tym razem wymyśli sprytny haker?

- Mamy nowego darczyńcę, który daje nam mnóstwo pieniędzy, więc będziemy nieść tylko dobro i pomagać dzieciakom... Czy aby na pewno? - powiedziała tajemniczo Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".