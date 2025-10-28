M jak miłość, odcinek 1885: Magda przyjmie dla fundacji milion złotych dotacji. Nie domyśli sie, że to intryga Święcickiego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-28 8:33

W 1885 odcinku "M jak miłość" fundacja Magdy (Anna Mucha) dostanie milion złotych od "hojnego" darczyńcy, a Budzyńska przyjmie dotację, nie wyczuwając podstępu. Na konto fundacji wpłynie gigantyczna kwota, którą przekaże niejaki Jan Baczewski (Arkadiusz Głogowski). Szczęśliwa Magda nawet nie sprawdzi, czy ktoś taki istnieje. Ucieszy się, że dzięki tym pieniądzom będzie mogła pomóc dzieciom, które potrzebują prawnego wsparcia. Za podstępem przeciwko Magdzie w 1885 odcinku "M jak miłość" będzie stał haker Błażej (Adrian Budakow), młodszy brat Święcickiego (Artur Paczesny). Poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Prawdziwe kłopoty Magdy dopiero się zaczną w 1885 odcinku "M jak miłość". Do tej pory miała nadzieję, że wszystko co złe już dawno za nią. Święcicki, pijak z Grabiny, któremu Budzyńska podpadła, kiedy broniła przed nim osieroconych dzieci, Kacpra (Bartosz Ziewiec) i jego sióstr, nie odpuści swojej zemsty. Chciał zabić Magdę, lecz trafił do więzienia. Z pomocą młodszego brata, hakera Błażeja, zrobi jednak wszystko, by zniszczyć znienawidzoną właścicielkę siedliska. 

Kolejne włamania do komputera Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość"

To właśnie on stoi za włamaniami do komputera Magdy, za dalszymi problemami pensjonatu w Grabinie, który mimo pięknej pogody świeci pustkami. Niestety Magda nie zorientuje się, że oprócz jednego Święcickiego za kratkami ma też drugiego wroga i to o tym samym nazwisku.  

Przy każdej okazji w 1885 odcinku "M jak miłość" Błażej będzie szperał w komputerze Budzyńskiej, przeglądał ważne dokumenty i fakty pensjonatu, obmyślając w jaki sposób zrujnować siedlisko i tym samym Magdę! Także on będzie wypisywał na forum pensjonatu pełne jadu i złośliwości kłamliwe opinie na temat pobytu w siedlisku. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1885: Kinga dowie się, jak Hoffman skrzywdził własną córkę! Nie była jego jedyną ofiarą - ZDJĘCIA

M jak miłość ZWIASTUN. Kinga w pułapce strachu! Sara weźmie na siebie winę za napaść Hoffmana
Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1886: Dorota i Bartek w ośrodku adopcyjnym zaczną kurs d…

- Błażej odczuwa nieskrywaną satysfakcję. Na pewno poczucie władze, jakie ma przy swoich komputerach daje Błażejowi ogromną pewność siebie. Chęć zemsty i poczuje władzy może się absolutnie wymknąć Błażejowi spod kontroli. Trochę namieszamy w życiu państwa Budzyńskich... - zapowiedział Adrian Budakow w "Kulisach serialu M jak miłość". 

Fundacja Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" dostanie milion złotych dotacji

Czujności Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" nie wzbudzi nawet darowizna dla jej fundacji - milion złotych, które przeleje na konto niejaki Jan Baczewski. Budzyńska będzie w takiej euforii, że od razu podzieli się "dobrą" nowiną z Kingą (Katarzyna Cichopek), która pomaga jej w prowadzeniu fundacji. Gdy biznesmen wspomni o milionie złotych dla fundacji, Magda postanowi przyjąć pieniądze przyjąć.

- Jakiś człowiek chce przekazać fundacji pieniądze! Milion złotych, rozumiesz?! - powie z niedowierzaniem Magda. 

Budzyńscy w 1885 odcinku "M jak miłość" nie sprawdzą kim jest darczyńca, Jan Baczewski!

Gigantyczna darowizna dla fundacji Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" nie wzbudzi też podejrzeń Andrzeja, który nawet nie sprawdzi, kto się kryje za darczyńcą o nazwisku Baczewski. W ten sposób Budzyńska przyjmie milion złotych i tak zaczną się jej kolejne problemy. Bo przecież "hojny" gest hakera Błażeja nie ma nic wspólnego z pomocą dzieciom. 

Magda nie będą świadomi, że Baczewski współpracuje po cichu z Błażejem Święcickim, że obaj zastawili na nią pułapkę. Jaką intrygę tym razem wymyśli sprytny haker?

- Mamy nowego darczyńcę, który daje nam mnóstwo pieniędzy, więc będziemy nieść tylko dobro i pomagać dzieciakom... Czy aby na pewno? - powiedziała tajemniczo Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość". 

M jak miłość, odcinek 1885: Magda przyjmie dla swojej fundacji milion złotych! To będzie kolejny podstęp Święcickiego - ZDJĘCIA
20 zdjęć
Drogowskazy
Czego jeszcze nie wiemy o depresji? DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Media Expert i Mediaexpert.pl