M jak miłość, odcinek 1886: Dorota i Bartek w ośrodku adopcyjnym zaczną kurs dla rodziców. Poznają swoje dziecko? - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1886 odcinku "M jak miłość" odwiedzą ośrodek adopcyjny w Warszawie, przekonani o tym, że gdzieś tam czeka na nich dziecko. Być może los sprawi, że nie będą musieli zbyt długo czekać na to aż zostaną rodzicami. Lisieccy będą gotowi przejść skomplikowaną procedurę adopcyjną, żeby w końcu być we troje, założyć razem rodzinę. Właśnie dla dziecka chcą wyprowadzić się z Grabiny do domu po zmarłych rodzicach w Podkowie Leśnej.

Adopcja dziecka wzbudzi strach Doroty i Bartka w 1886 odcinku "M jak miłość"

Jak przebiegnie pierwsze spotkanie małżonków w ośrodku w 1886 odcinku? Zanim Dorota i Bartek wejdą do środka, zatrzymają się na chwilę, żeby dodać sobie wzajemnie otuchy. Będą się kłębiły w nich różne emocje, radość i ekscytacja połączona ze strachem, czy poradzą sobie jako rodzice, które dziecko, które adoptują pokocha ich tak, jak oni je.

W "Kulisach serialu M jak miłość" Iwona Rejzner uprzedziła widzów, że minie sporo czasu nim Dorota i Bartek zostaną rodzicami. Tak upragnione dziecko na pewno nie pojawi się w ich życiu już na początku kursu adopcyjnego.

M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! Adoptują dziecko i znajdą kupca na dom w Grabinie

- Proces adopcyjny, który czeka Bartka i Dorotę na pewno będzie procesem stresującym, procesem długotrwałym. Muszą się uzbroić w dużą dawkę cierpliwości. Te wszystkie procedury są skomplikowane, ale mają siebie, będę siebie wspierać. Myślę, że to macierzyństwo w tak późnym wieku będzie bardziej dojrzałe, wyważone. Dorota doceni w stu procentach możliwość bycia matką. Da dziecku z siebie sto procent. Obdaruje je wielką miłością, bo to marzenie o macierzyństwie miała w sobie od zawsze - zapowiedziała Iwona Rejzner.

W wątku Doroty i Bartka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w listopadzie dojdzie też do kolejnej tragedii... Dopiero co Dorota wyzdrowiała, ostatnie badania wykazały, że pokonała złośliwego guza mózgu, a już Bartek znów będzie drżał o życie ukochanej. Pewnego dna wróci do domu i stanie się świadkiem przerażającego wypadku Doroty, która spadnie z drabiny, pakując w kuchni rzeczy przed wyprowadzką z domu w Grabinie.